  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas'tan toplantının iptaline tepki
ABD'den dikkat çeken karar! Asker gönderiyor
AB'den İsrail'e çağrı: Vazgeçin!
AB'de binlerce göçmen çocuğu kayıplarda!
Medya Bozkır Arslanı Celaleddin yakında başlıyor!
Medya

Bozkır Arslanı Celaleddin yakında başlıyor!

ATV ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:56:00 -
Bozkır Arslanı Celaleddin yakında başlıyor!

ATV'den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha geliyor. İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi.

Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan ayında skandal video! Tepki yağıyor
Dünya

Ramazan ayında skandal video! Tepki yağıyor

Rusya'da bir grup kadın Müslüman aleminin mübarek Ramazan ayında rezil bir video çekti. Skandala imza atan kadınlar camiyi karşılarına alara..
Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi durdurdu
Otomotiv

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi durdurdu

ABD merkezli otomotiv devi Ford, küresel düzeyde devam eden yarı iletken darlığı nedeniyle Almanya'daki iki fabrikasında üretime ara verdiği..
Özgür Demirtaş'a müthiş gönderme
Ekonomi

Özgür Demirtaş'a müthiş gönderme

Sosyal medya hesabından kot pantolonlardaki küçük ceple alakalı bir paylaşım yapan Özgür Demirtaş, kullanıcıların ayar veren sözlerine maruz..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay