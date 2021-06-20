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Medya Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusu Yulduz Radjabova’dan flaş açıklamalar
Medya

Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusu Yulduz Radjabova’dan flaş açıklamalar

ATV’de yayınlanan Özbekistan ile ortak yapım olan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi oyuncusu Yulduz Radjabova dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 14:26:00 -

Uyanış Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul gibi dönem dizilerinden sonra büyük ilgi gören Bozkır Arslanı Celaleddin adından söz ettirmeye devam ediyor.

Büyük bir prodüksiyon ile ekranlara gelen, savaş sahnelerinin büyük çalışmalar sonucunda izleyici de büyük etki bıraktığı Bozkır Arslanı Celaleddin, Özbekistan başta olmak üzere Pakistan, Libya, Kazakistan gibi ülkelerde de merakla takip ediliyor.

Özbekistan’da çok ünlü olan Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncusu Yulduz Radjabova Bozdağ Film’e önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Bu proje Özbekistan için de çok önemli. Çünkü biz atamız Celaleddin Mengüberdi’nin adını duyarak büyüdük. Bizim geleceğimiz için büyük çaba harcadığını anladık. Böyle projeler çok önemli. Bu rolleri oynamamız çok değerli. Bu kadar büyük dönem dizisinde çalışmayı hayal ediyorduk. Platoya ilk geldiğimizde çok şaşırdık. Burada Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman da yaşıyor.

Oynadığı Kutlubike karakterine değinen oyuncu Yulduz Radjabova, ‘O dönemin kadınları, güçlü, mert ve açık fikirli. Kutlubike tarihte böyle biriydi. Ailesi için kendi vicdanından vazgeçmiş. Dizide kardeşi esir ve orada bunun için casusluk yapıyor’ dedi.

Yulduz Radjabova devamında şunları ekledi:

Aksaray’daki savaş sahnesi muhteşemdi. Büyük ekip vardı. Atmosfer harikaydı. İster istemez o döneme gidiyorsunuz. Daha çok istiyorsunuz. Dumandan çok etkilendim.

Pandemiden dolayı ailemizden çok uzak kaldık. Türk oyuncular bize çok yardım etti. Yalnızlık hissetmedik. Özbekistan’da dizi çok iyi karşılandı.

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