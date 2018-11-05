Bozcaada'da, 3 bin 500 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bozcaada ilçesinde 3 bin 500 litre sahte şarap ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.



Bozcaada'da sahte şarap üretimi yapıldığı bilgisini alan jandarma, Alaybey Mahallesi'nde bir bahçeye operasyon düzenledi. Operasyonda H.T. gözaltına alındı. Bahçede yapılan aramada, 3 bin 500 litre sahte şarap ile 2 üzüm sıkma makinesi ele geçirildi. Şaraplara el konurken, gözaltına alınan H.T., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.