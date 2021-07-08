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Ekonomi Bozcaada yangını kontrol altında
Ekonomi

Bozcaada yangını kontrol altında

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının kontrol altına alındığını belirterek “Soğutma çalışmaları devam ediyor” bilgisini paylaştı

Yeniakit Publisher
2021-07-08 17:12:00 -
Bozcaada yangını kontrol altında

yeniakit.com.tr

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın kontrol altına alındı.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istendi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce adaya 2 arazöz gönderildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pakderimli, “Bozcaada’da saat 15.00’te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum.” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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