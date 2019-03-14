0553 313 94 23

Bozbey: Hekimlerin itibarı en üst seviyeye çıkarılmalı

14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı ve hekimlerin itibarının en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.

14 Mart 2019 Perşembe 17:16
Bozbey: Hekimlerin itibarı en üst seviyeye çıkarılmalı

14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı ve hekimlerin itibarının en üst seviyeye çıkarılması gerektiğine dikkat çekti.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 14 Mart Tıp Bayramı’nda Bursa ve İnegöl’deki hastanelerde hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile birlikte ziyaretlerine Çekirge Devlet Hastanesi’nden başlayan Mustafa Bozbey, burada Başhekim Yardımcıları Uzman Doktor Özden Özkurt Pürcü ve Meral Leman Özkan ile görüştü. Bozbey, hekimlerin haklarının korunmasını ve itibarlarının en üst seviyeye çıkarılmasını arzu ettiklerini söyledi. Bozbey, Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzman Doktor Özden Özkurt Pürcü ve Meral Leman Özkan’a çiçek vererek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Hastanenin acil servisini de gezen Mustafa Bozbey, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı, vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Mehmet Erdoğmuş ile bir araya geldi.


Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Hekimlerimiz, hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için var. Bütün bilgi ve birikimlerini paylaşarak, insanların sağlığına kavuşması için mücadele ediyorlar. Hekimlerimize güvenmeliyiz. Hekimlerimize yapılan saldırıların bundan böyle olmaması, hekimlerimizin haklarının korunması ve yaşam standartlarının düzeltilmesi dileğimle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Mustafa Bozbey, Uzman Doktor Mehmet Erdoğmuş’a da çiçek vererek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmaları için gittiği İnegöl’de de hastane ziyaretlerini sürdürdü. Mustafa Bozbey, hekimler ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Bozbey, hastanedeki vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi üretim ve ihracat odaklı olmalı”
    1. Burkay: “Türkiye’nin büyüme hamlesi..
    2. İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği..
    3. Kabataş'tan seferler başlıyor
    4. Sinop’ta intihar girişimi
    5. Öğrenciler 14 Mart Tıp bayramını..
    6. Başakşehir Millet Kıraathanesi açıldı
    7. 14 Mart Tıp Bayramının 100. yılı NEÜ..
    8. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "CHP..
    9. Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon’da..
    10. Aslan, Özalplı çocuklarla buluştu
    11. ABD Huawei tehditlerini sertleştirdi
    12. Yıldırım’da su kesintisi
    13. Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak..
    14. Milletvekili Kahtalı, Akçadağ’da
    15. Van'da deprem mi oldu son dakika | Van..
    16. Milletvekili Tüfenkci’den ziyaretler
    17. Tüketici Hakem Heyetine gidenlerin..
    18. Başkan Kara’nın 14 Mart Tıp bayramı..
    19. Mavikent Sosyal Tesisi hizmete açıldı
    20. Van’da 4.1 büyüklüğünde deprem
    21. Gürcistan, Ermenilerin Güney Osetya ve..
    22. Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı
    23. Tekirdağ'daki FETÖ'nün TSK'daki kripto..
    24. FETÖ'nün "VIP dinleme" davasında..
    25. "Tek derdimiz iki canın kurtarılması"
    26. ‘Yapay Zekâ’ bugün tüm yönleri ile ele..
    27. “Kitap Kumbarası’na, bir kitap da..
    28. Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı
    29. e- bordro nasıl giriş yapılır | Maliye..
    30. Bozbey: Hekimlerin itibarı en üst..
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    Kaza değil 'cinayet'! Iraklı sanığın ilk duruşmada serbest bırakılmasına büyük tepki!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu