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Bozbey: "20 yıl algı belediyeciliği olur mu?"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kendisine yapılan “Algı belediyeciliği” eleştirisine Kestel’de yanıt verdi.

24 Şubat 2019 Pazar 19:08
Bozbey: "20 yıl algı belediyeciliği olur mu?"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kendisine yapılan “Algı belediyeciliği” eleştirisine Kestel’de yanıt verdi. Bozbey, “Bir şeye algı dersiniz, hadi bir sene gider, bilemediniz iki sene gider. 20 yıldır algı olur mu?” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Millet İttifakı’nın Kestel Belediye Başkan Adayı olan Yıldıray Atlı’nın proje tanıtım toplantısına katıldı. Kestel Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantı geniş katılımla gerçekleşti. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun’un da katıldığı toplantıda konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.


Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın kendisine yönelttiği“Nilüfer’de yıllardır algı belediyeciliği yapılıyor” eleştirilerine şu sözlerle yanıt verdi:


“Bir şeye algı dersiniz, hadi bir sene gider, bilemediniz iki sene gider. 20 yıldır algı olur mu? Önce hepimiz dürüst olacağız. Yapılanları göreceksiniz. Siz de takdir edeceksiniz. Siz hala ’yapılmışları yapacağız’ derseniz o zaman sınıfta kalırsınız. Çünkü yapmamışsınız. Bizim insanımız gördüğüne inanır” dedi.


Kestel’de çevre dostu sanayi tesislerinin kurulmasına destek vereceklerini, iş gücü potansiyelini sanayiciler ve ilgili odaların ortak çalışmalarıyla değerlendirileceklerini belirten Bozbey, özellikle Kestel’in tarım sektöründeki zenginliğini ve potansiyelini kooperatifçilik yoluyla ortaya çıkaracaklarını söyledi. Bozbey, “Ben Bursa’nın, Bursalıların adayıyım. Sorunları da çözümleri de biliyoruz. Bursa 31 Mart’ı bekliyor” dedi.


Bozbey, Bursa’daki ulaşım ve kentsel dönüşüm konularındaki eleştirilerini de sürdürdü. Kentsel dönüşüm projelerinde yapılan yanlışlıklar nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 bin kişinin mağdur edildiğine dikkati çeken Bozbey, “Mağdur eden sensin kardeşim, her birinin altında imzan var. Kaçamazsın. Sana bu sorunun nasıl çözüleceğini üç kere gelerek anlattım ama sen anlamadın. Biz mağdur insanların yanındayız, bu sorununun nasıl çözüleceğini biliyoruz. 31 Mart’tan sonra da çözeceğiz” diye konuştu.


Bozbey’in ardından konuşan Kestel Belediye Başkan Adayı Yıldıray Atlı, Kestel’in sosyal, kültürel ve kentsel anlamda çehresini değiştirecek projelerini açıkladı. Atlı, “Kestel’in suyu her yerde, Türkiye’nin ihtiyacını karşılıyor ancak Kestelli kendi çeşmesinden su içemiyor” diyerek 31 Mart seçimleri sonrası bu durumun değişeceğini belirtti.


Proje tanıtım toplantısında sürpriz bir paylaşım da yapıldı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından seslendiren Yıldıray Atlı’nın seçim şarkısı katılımcılara dinletildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 19:08
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