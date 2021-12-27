Bozaseverler dikkat! Zehirlenebilirsiniz

Bozanın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat dikkat edilmediğinde hem zehirleyebiliyor hem de kilo aldırıyor. Peki, boza nasıl tüketilmeli?

Dr. Ayça Kaya, kilo sorunu olanların bu ikiliden uzak durması gerektiğini söyleyerek "Boza aşırıya kaçılmadan tüketildiğinde bağırsakları çalıştırır ama bir bardağın 400 kalori olduğunu da aklınızdan çıkarmayın" dedi.

5 günden fazla beklemişse zehirleyebiliyor

Boza, serin bir ortamda; tercihen buzdolabında 3-5 gün saklanabilmektedir. 3-5 günden fazla beklemiş olan bozanın tüketimi sonucunda besin zehirlenmeleri oluşabileceğinden dikkat edilmelidir.

Sindirimi kolaylaştırır

İç Hastalıkları ve Obezite-Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, "Genellikle darı irmiği, şeker ve sudan yapılan bozanın kalorisi oldukça yüksektir. Yaklaşık bir su bardağı bozada 350-400 kalori vardır, bir de yanında yenen leblebinin aldığımız kaloriyi daha da arttırdığını unutmayalım." dedi.

Dr. Ayça Kaya, "Kalorisinin yüksek olması bozanın faydalarının olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Mısır, yulaf, buğday veya pirincin şeker ve suyla mayalanma sırasında oluşan laktik asit fermantasyonu sayesinde hazmı kolaylaştırıcı etkisi bulunur. Mayalanmada oluşan bakteriler sayesinde zengin bir probiyotik kaynağıdır, bu sayede sindirimin düzenlenmesinde yardımcıdır." diye konuştu.

Yanında leblebi yemeyin

Dr. Ayça Kaya şu önerilerde bulundu:

"Yüksek enerji içeriği sayesinde emzirme dönemindeki annelere sütlerinin artması, kilo almak isteyen kişilerin iştahlarının açılması ve sporculara gerekli vitamin ve mineral desteği verdiği için tavsiye edilir. Ayrıca probiyotik içeriği sayesinde mevsim geçişlerindeki hastalıkların önüne geçmesine yardım eder. Ben zayıflamak ve boza içmek istiyorum diyenlere 1 küçük çay bardağı tadımlık olarak öneriyorum. Ama yanında ayrıca leblebi yemeyin diyorum. Yani leblebi ile de ayrı kalori almanıza gerek yok diye düşünüyorum."

Probiyotik etkisi var

Besleyici değeri yüksek olan bozanın; içeriğinde fosfor, çinko gibi mineraller, B1 ve B2 vitamini gibi vitaminler bulunur. Aktif mayalar sayesinde sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur; yani bozanın probiyotik etkisi vardır. Mayalanması sırasında oluşan laktik asit de sindirim sistemi için oldukça önemlidir.

Kilo almak isteyen bol bol içsin

Bozayı; zengin karbonhidrat, protein ve B vitamini içeriği nedeniyle çocuklar, gelişme dönemindeki gençler, gebeler, emziren bayanlar, sporcular ve kilo almak isteyenler için iyi bir enerji kaynağı oluşturur. Fazla kilosu olan kişilerin boza tüketirken 1 çay bardağını geçmemeleri ve ara öğün yerine tüketmeleri öneriliyor.