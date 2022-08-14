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Medya Bozacının şahidi şıracı! Üstün Dökmen zırvaladı karanlık Oda sıvadı
Medya

Bozacının şahidi şıracı! Üstün Dökmen zırvaladı karanlık Oda sıvadı

Odatv, laikçi kesim tarafından pohpohlanan sözde 'psikolog' Üstün Dökmen'in başörtülülerle ilgili skandal sözlerine gelen tepkileri hedef göstererek Dökmen için 'lince uğradı' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 22:10:00 - 2022-08-14 22:22:48

 yeniakit.com.tr 

Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Kemalist psikolog Üstün Dökmen'in, başörtülüleri hedef aldığı konuşmasında 28 Şubat zihniyetinin hala laikçi çevrelerde nasıl diri tutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de yıllardır bilim adamı, akademisyen sıfatıyla üniversitelerde, seminerlerde eğitim veren zihniyetin aktörlerinden olan Dökmen, başörtülü psikolog, rehber öğretmen ve psikiyatrist olunamayacağını söyleyerek 'başörtüsü' hazımsızlığı ile kin kustu.

Başörtülü eğitimcilere saygısızlık

Başörtülü psikologların, psikiyatristin empati yapamayacağını iddia eden Dökmen şunları söyledi:

Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır.

Nevzat Tarhan'dan tepki

Başörtüsüyle görev yapılmasının meslek etiğine aykırı olduğunu iddia eden Dökmen'in başörtülü eğitimcilere saygısızlığına tepki yağdı. Psikiyatr Nevzat Tarhan da sosyal medya hesabından Dökmen'in açıklamalarına tepki göstererek toplumdan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Üstün Dökmen'i Odatv savundu

Başörtülülere yapılan saygısızlığı savunmak ise Odatv'ye düştü. Her fırsatta Müslümanları ve İslami değerleri hedef alan Odatv, Üstün Dökmen'in avukatlığına soyunarak Dökmen'e gelen tepkileri 'linç' olarak yorumladı.

 

 

 

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Yorumlar

Bunu söyleyen çok bilen mi ? boş bilen mi?

Üstün dökmenin çok kullandığı bir söz vardı " çok bilen çok yanılır " ... kitaplarını okudum...şimdi bu söylediklerini dinlerken öyle bir sukûtu hayale uğradım ki... söyledikleri akıl ... mantık ürünü şeyler değil...sadece kişisel görüşü...zaten şu olabilir...bu olabilir... Bence ...psikiyatrist, psikoterapist, PDR burası çok önemli rehber olamaz diyor...sebebini de kendince empati yapamayacak oluşuna o kadar inandırmış ki...empati yerine sempati duyacağını o zekâ ile öyle biliyor ki ...nerden ? ...nasıl?...hangi bilimsel veriye? neye dayanarak? ...öyle boş bilmiş ki...bu sözlerle bunca yıllık emeklerini boşa düşürmüştür...yahu inanç dediğimiz empatiyi en üstün derecede geliştiren bir özelliğe sahiptir... inancın gayesi empatiyi geliştirmektir... benim dinimi insanlara açıklayan Peygamberim işverene derki ; " çalışanının kazancını alnının teri kurumadan ver "... Patron kendini , çalışanının yerine koyacak ki o işçinin hakkını zamanında verecek...eksiksiz verecek...tam verecek... Anne - babaya ; evlatlarınız size emanet...evlenen erkeğe; eşin sana emanet... insanlığa derki yeryüzü size emanet...çünkü hiçbir şeyin bu dünyada sahibi değiliz...emanete sahip çıkmak... Allah'ın emridir... Allah'ın emrine uyan emanetine sahip çıkar... hâl böyleyken sen îman sahibi başörtülü birinin empati yapamayacağını nasıl iddia edebilirsin?...emanete sahip çıkan anne baba her zaman kendi çocukluğunu göz önünde bulundurur ve anlayış ve empatisi böyle gelişir...sana bununla ilgili İslam'ın emrettiği o kadar çok empati geliştiren emirlerini sayabilirim ki... şaşar kalırsın ... ayrıca sempati duymak da psikiyatrist olmaya engel değil ... çünkü sevgidir her meseleyi halleden...sizin de başörtülü insanlara empati yapabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor?

Doğruya Doğru

Doğru cümle şöyle olmalıydı ; Baş örtüsüne karşı olanlar adam bile olamaz Psikolog hiç olamaz.
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