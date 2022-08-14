Bozacının şahidi şıracı! Üstün Dökmen zırvaladı karanlık Oda sıvadı

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Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olan Kemalist psikolog Üstün Dökmen'in, başörtülüleri hedef aldığı konuşmasında 28 Şubat zihniyetinin hala laikçi çevrelerde nasıl diri tutulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de yıllardır bilim adamı, akademisyen sıfatıyla üniversitelerde, seminerlerde eğitim veren zihniyetin aktörlerinden olan Dökmen, başörtülü psikolog, rehber öğretmen ve psikiyatrist olunamayacağını söyleyerek 'başörtüsü' hazımsızlığı ile kin kustu.

Başörtülü eğitimcilere saygısızlık

Başörtülü psikologların, psikiyatristin empati yapamayacağını iddia eden Dökmen şunları söyledi:

Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır.

Nevzat Tarhan'dan tepki

Başörtüsüyle görev yapılmasının meslek etiğine aykırı olduğunu iddia eden Dökmen'in başörtülü eğitimcilere saygısızlığına tepki yağdı. Psikiyatr Nevzat Tarhan da sosyal medya hesabından Dökmen'in açıklamalarına tepki göstererek toplumdan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Üstün Dökmen'i Odatv savundu

Başörtülülere yapılan saygısızlığı savunmak ise Odatv'ye düştü. Her fırsatta Müslümanları ve İslami değerleri hedef alan Odatv, Üstün Dökmen'in avukatlığına soyunarak Dökmen'e gelen tepkileri 'linç' olarak yorumladı.