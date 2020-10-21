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Yerel Boz ayı şehre indi
Yerel

Boz ayı şehre indi

Ardahan'da aç kalan boz ayı yiyecek bulabilmek için şehre indi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 07:28:00 -
Boz ayı şehre indi

Ardahan’da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.

Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.

Tel örgüyle kaplanan yol kenarında yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.

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