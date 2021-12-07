Boyun ve sırt ağrılarının nedeni diş problemleri

Bu nedenle sinsi bir şekilde ilerler. Hastalığın en bariz belirtileri diş minesinde aşınma, ağız yapısında bozulma, ağız içi ve dil yaraları, çene eklemlerinin ağrıması ve baş, boyun, sırt ağrıları olarak sıralanabilir" dedi.

Günlük hayatta yaşanan çeşitli durumların strese bağlı rahatsızlıkları tetikleyebileceğini söyleyen Emsey Hospital Ağzı ve Diş Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Rukiye Parlak, beyine giden stres yoğunluğunun diş sıkma alışkanlığını tetiklediğini söyledi. Bruksizmin, alt çeneyi üst çeneye bastırarak alt çenenin ileri-geri hareket ettirilmesi ya da alt çenenin üst çeneye kuvvetlice bastırılmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunun altını çizen Dt. Parlak, "Dişler çoğunlukla uyanıkken daldığımız zamanlarda ve uyku esnasında sıkılır ve bilinç dışı yapıldığından dolayı erken dönemde fark edilmez ve sinsi ilerler. Bu nedenle ağızda sorunlar yaşanabilir" diye konuştu.

Diş sıkma rahatsızlığının en bariz belirtisinin kalitesiz uyku ve şiddetli çene ve baş ağrısı olduğunu söyleyen Dt. Rukiye Parlak, "Aşırı sürtünmeden dolayı aşınmış dişler doğal yüz görünümüne zarar verebilir. İleri vakalarda ise dişlerin tamamen kaybedilmesi söz konusu olabilir. İleri boyutlarda alt çenenin yerinden çıkması neticesinde cerrahi müdahaleler gerekebilir" dedi.

Alt ve üst çenedeki dişler, uzun süre kapalı tutuluyor ise hastaya Bruksizm teşhisi konulduğunu belirten Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları uzmanı. Dt. Rukiye Parlak, hastalığın tedavi edilebilir olduğunu söyledi. Parlak, "Kişinin diş ile ilgili anatomik ve kapanış problemleri var ise tedavi etmek, stresi sağlıklı yönetmek, dişleri korumak için gece plakları kullanmak, gece kaliteli uyku destekleyici metodlar kullanmak gibi tedavi yöntemleri mevcut olmasına rağmen tüm bunlar ile kesin sonuç alınamıyorsa, günümüzde sıklıkla kullanılan etkili bir yöntem olan botoks tedavisi faydalanılabilecek etkin tedavi yöntemidir" dedi.

Bruksizm nedir?

Bruksizm (diş sıkma) bireyin dişlerini sıktığı, gıcırdattığı veya birbirine bastırdığı bir durumdur. Bruksizmi (diş gıcırdatma) olan bireyler uyanıkken dişleri bilinçsizce sıkabilir veya uyku sırasında dişlerini sıkabilir veya gıcırdatabilir. Diş gıcırdatma ve sıkma alışkanlığı olan hastaların bir diş hekimine müracaatı önemlidir.