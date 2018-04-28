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Boyun sarkmasının nedenleri

Hem kadınlar da hem de erkekler de 30'lu yaşlardan sonra sık görülen boyun sarkması, yaşlanma belirtilerinin başında gelir. Genellikle 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkan bu sorun, düzensiz beslenme, uyku sorunları ve duruş bozuklukları gibi sebeplerle daha erken yaşlarda da görülebilir.

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:29
Boyun sarkmasının nedenleri

GENETİK FAKTÖRLER

Yapılan araştırmalar, birinci dereceden akrabalarında (anne-baba-kardeş gibi) boyun sarkması görülen kişilerin bu sorunu yaşama ihtimalinin diğer kişilerden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Genetik faktörler vücudun yaşlanması ve yaşlanma belirtilerinin görülmesi konularında çoğunlukla belirleyici bir rol oynar. Kişinin ailesinde erken yaşlarda boyun sarkması görülmüşse, gerekli önlemleri çok geç olmadan alması gerekir.

DURUŞ BOZUKLUĞU

Duruş bozuklukları pek çok ortopedik rahatsızlığa sebep olabilir. Boyun sarkması da duruş bozukluğunun neden olduğu sorunlardan biridir. Başı öne doğru tutarak yürümek, kambur oturmak boyun sarkmasına sebep olabilir.

KİLO SORUNU

Boyun sarkmasının en yaygın sebeplerinden biri kişinin fazla kilolarıdır. Ancak zayıf kişilerde de boyun bölgesinde sarkma olduğu bilinir.

CİLT BAKIMI

Boyun bölgesinde, yüz bölgesine göre daha az salgı bezi bulunur. Bu sebeple boyun bölgesindeki cilt yenilenmesi yüze göre daha azdır. Ancak yüze bakım yapılırken genellikle boyun ihmal edilir. Bu da boyun sarkmalarına sebep olur.

Güneş ışığının olumsuz etkilerinden zarar gören boyun bölgesindeki cilt esnekliğini kaybederek sarkar. Bunun önüne geçebilmek için güneşe çıkmadan önce mutlaka güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir.

ALINACAK ÖNLEMLER:

Boyun sarkmasının en önemli sebeplerinden biri fazla kilolardır. Dengeli beslenme ve kilo kaybı, boyunda oluşan sarkmaları toparlayabilir.
Duruş bozuklukları düzeltilmelidir. Gece yatış pozisyonu da doğru seçilmeli, çok yüksek ya da çok alçak yastıklar tercih edilmemelidir. Baş yukarıda ve dik tutulmalı, ağırlığın özellikle boynun ön kısmına verilmediğinden emin olunmalıdır.

Yüz bölgesine cilt bakımı uygulanırken boyun kısmı da göz ardı edilmemelidir. Boyun sarkmasına sebep olan çoğunlukla ciltteki esnekliğin kaybolmasıdır. Bu nedenle yüz bölgesine kırışıklık karşıtı bakım yapılırken boyun derisine de yapılmalıdır.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 11:29
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