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Boyun kütletmek zararlı mı? Boyun ağrısı nasıl geçer

Boynumuz ağrıdığında çoğu zaman boynumuzu bir sağa bir sola hızlı bir şekilde çeviririz kısacası halk arasında boyun kütletmesi olarak da bilinen bir harekettir. Peki boyun kütletmesi boyun fıtığının habercisi mi? Boyun kütletmek zararlı mı? Doktorlara göre boyun kütletmenin zararları neler?

04 Mart 2019 Pazartesi 09:52
Boyun kütletmek zararlı mı? Boyun ağrısı nasıl geçer

Boynumuz ağrıdığında çoğu zaman boynumuzu bir sağa bir sola hızlı bir şekilde çeviririz kısacası halk arasında boyun kütletmesi olarak da bilinen bir harekettir. Peki boyun kütletmesi boyun fıtığının habercisi mi? Boyun kütletmek zararlı mı? Doktorlara göre boyun kütletmenin zararları neler? 

Başı sağa sola doğru esnetmek yoluyla boyundan "kıt" diye bir ses çıkartmak ve bunun beraberinde getirdiği hazza verilen eylemin adıdır. Boyun kütletme son derece zararlı olmasına rağmen çıkan sesin şiddetiyle doğru orantılı bir zevk verir insana. Peki doktorlar boyun kütlenmesine ne diyor? Boyun kütletmek zararlı mı?  Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, özellikle masa başında çalışanlara uyarılarda bulundu. 

Masa başı çalışanların dikkat etmesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Naki Keleş, “Özellikle uzun süre bilgisayar, masa başında çalışan, uzun süre bilgisayar başında iş yapan veya telefon kullanan kişilerde boyunun uzun sürede sabit kalması ve bu sabit kalmaya bağlı sürekli belirli omurlara ve adale grubuna yük binmesi sonucunda boyun ağrıları oluşabilmektedir. İnsan boynu, omurilik, omurilikten çıkan sinirler, bu bölgeden geçen atar damarlar gibi çok önemli vücut yapılarını barındıran, baş için bir destek işlevi gören, omurganın en hareketli bölümüdür. Ancak bu hareket kabiliyeti aynı zamanda darbelere ve zedelenmelere daha duyarlı olmasına yol açar” dedi. 

Boyun fıtığı teşhisi nasıl konur?

Boyun fıtığı teşhisi hakkında bilgi veren Keleş, “Boyun ağrısı başlangıçta sadece boyun bölgesinde oluşmaktadır. İlerleyen dönemde ağır kaldırma travmanın etkisi zorlanma sonucunda ağrı kollara yayılmakta. Tek veya iki taraflı olabilmekte. Hastalığın ilerlemesiyle beraber kollarda uyuşukluk fıtığın olduğu bölgelerdeki kaslarda güçsüzlük olabilmektedir. Boyun fıtığıyla gelen hastaların tanısında manyetik rezonans(MR) dediğimiz bize yüzde 98 oranında boyun fıtığı teşhisi koydurmaktadır” bilgilerini verdi. 

Boyun kütletmesi boyun fıtığının habercisi mi?

Boyun kütletme konusunda uyarılarda bulunan Dr. Naki Keleş, şunları söyledi: “Bu anlamda insanların boyunu zorlayacak hareketlerden kaçınılması gerekmektedir. Özellikle Halk arasında ‘boyun ağrılarımı rahatlatıyorum’ diye yapılan boyun kütletme olarak bilinen zorlayıcı hareketi boyun fıtığının en büyük nedenleri arasındadır. Boyun fıtığı tedavisinde başlangıçta medikal tedavi uygulanmaktadır geçmeyen boyun ve kol ağrısında kolda uyuşukluk ve güçsüzlük olduğu durumlarda cerrahi işlemi uygulamaktayız. Tedavi yönetimi yapılacak olan muayene ve tetkikleri sonucuna göre karar verilmektedir." 

Boyun ağrısı nasıl geçer?

Boyun ağrılarının tedavisi oldukça basittir. Boyun ağrılarının tedavisinde genellikle ilaç tedavileri ve fizik tedavi uygulanmaktadır ancak bununla birlikte çok nadiren de olsa bazı boyun ağrıları vakalarında cerrahi müdahele yapılmaktadır. Boyun ağrılarının tedavisinde kullanılan bir diğer eylem ise ilgili doktor tarafından hastaya liste şeklinde verilen boyun egzersizlerinin düzenli olarak yapılmasıdır. Bu egzersizler her hastaya göre değişkenlik gösterdiğinden mutlaka hekim kontrolünde listenizi alınız.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:52
  1. Boyun ağrısı nasıl geçer?
  2. Boyun kütletmek zararlı mı?
  3. Boyun kütletmesi boyun fıtığının habercisi mi?
  4. Boyun kütletmenin zararları
  5. boyun kütürdetmek zararlı mıdır
  6. sürekli boyun çıtlatma isteği
  7. boyun çıtlatırken tutuldu
  8. boyun neden kütler
  9. kütletme hastalığı
  10. boyun çıtlattıktan sonra ağrı
  11. boyun kırmak zararlı mı
  12. dirsek kütletmek

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