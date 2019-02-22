‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, halk arasında ‘boyun kütletme’ olarak bilinen zorlayıcı hareketin boyun fıtığının en büyük nedenleri arasında olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, günlük hayatı olumsuz etkileyen ‘boyun fıtığı’ hakkında önemli bilgiler verdi.

Masa başı çalışanlar dikkat

Masa başı çalışanların dikkat etmesi gerektiğini belirten Opr. Dr. Naki Keleş, “Özellikle uzun süre bilgisayar, masa başında çalışan, uzun süre bilgisayar başında iş yapan veya telefon kullanan kişilerde boyunun uzun sürede sabit kalması ve bu sabit kalmaya bağlı sürekli belirli omurlara ve adale grubuna yük binmesi sonucunda boyun ağrıları oluşabilmektedir. İnsan boynu, omurilik, omurilikten çıkan sinirler, bu bölgeden geçen atar damarlar gibi çok önemli vücut yapılarını barındıran, baş için bir destek işlevi gören, omurganın en hareketli bölümüdür. Ancak bu hareket kabiliyeti aynı zamanda darbelere ve zedelenmelere daha duyarlı olmasına yol açar” dedi.

Boyun fıtığı teşhisi

Boyun fıtığı teşhisi hakkında bilgi veren Keleş, “Boyun ağrısı başlangıçta sadece boyun bölgesinde oluşmaktadır. İlerleyen dönemde ağır kaldırma travmanın etkisi zorlanma sonucunda ağrı kollara yayılmakta. Tek veya iki taraflı olabilmekte. Hastalığın ilerlemesiyle beraber kollarda uyuşukluk fıtığın olduğu bölgelerdeki kaslarda güçsüzlük olabilmektedir. Boyun fıtığıyla gelen hastaların tanısında manyetik rezonans(MR) dediğimiz bize yüzde 98 oranında boyun fıtığı teşhisi koydurmaktadır” bilgilerini verdi.

“Boynunuzu zorlamayın”

Boyun kütletme konusunda uyarılarda bulunan Dr. Naki Keleş, şunları söyledi:

“Bu anlamda insanların boyunu zorlayacak hareketlerden kaçınılması gerekmektedir. Özellikle Halk arasında ‘boyun ağrılarımı rahatlatıyorum’ diye yapılan boyun kütletme olarak bilinen zorlayıcı hareketi boyun fıtığının en büyük nedenleri arasındadır. Boyun fıtığı tedavisinde başlangıçta medikal tedavi uygulanmaktadır geçmeyen boyun ve kol ağrısında kolda uyuşukluk ve güçsüzlük olduğu durumlarda cerrahi işlemi uygulamaktayız. Tedavi yönetimi yapılacak olan muayene ve tetkikleri sonucuna göre karar verilmektedir."