Boyun fıtığının belirtileri neler? Boyun fıtığı hangi bölüm bakıyor?

Masa başında, bilgisayar karşısında uzun saatler geçiriyor; spor yapmıyorsanız ya da genetik olarak kaslarınız zayıfsa “Boyun Fıtığı” için risk grubundasınız demektir. Peki ama boyun fıtığının belirtileri nelerdir? Kimler boyun fıtığı olur? Fıtık için hangi doktora gidilmeli? İşte detaylar...

Boyun fıtığının oluşması pek çok nedene bağlı olabilir.Bunun yanı sıra boyun, bele göre daha narin bir yapıda olduğundan, boyun erkenden deforme olmaya müsaittir. Dolayısıyla birçok kişi boyun fıtığından şikayetçi oluyor.

Uzun süre aynı modda kalmak ya da klimalı ortamlarda vakit geçirmek, fıtık oluşumunu tetikler. Bir de egzersiz yapmadan, durağan şekilde geçirilen günle birlikte, durum daha da ileri derecelere gidebilir.

Boyun fıtığının belirtileri neler?

Tek taraflı, kola doğru yayılan bir ağrı,

Parmak uçlarına kadar yayılır ve uyuşma ile beraber seyreden ağrı.

Ağrı ile birlikte yayıldığı kolda kuvvet kaybı.

Ele alınan cisimleri düşürmek

Yürüme güçlüğü ve dengesizlik

Kimler boyun fıtığı olabilir?

Trafik kazası, travma geçirmek, şoförlük, bankacılık gibi mesleklerde çalışmak,

Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,

Boyun kaslarında zayıflık,

Yanlış duruş, psikolojik stres, yorgunluk

Uzun süreli bilgisayar kullanımı

Profesyonel olmayan masaj

Ev işleri, dikiş nakış, temizlik, perde asma, silme gibi aktiviteler boyun ağrılarını artıran faktörlerdir. Bu yüzden kadınlarda boyun ağrılarının görülme sıklığı daha fazladır.

Boyun fıtığı hangi bolum bakıyor?

Boyunda oluşan ağrı ya da yukarıda belirtilen herhangi bir semptom sonucunda ortopedi bölümüne başvurmalısınız.