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Boyun fıtığının belirtileri neler? Boyun fıtığı hangi bölüm bakıyor?

Masa başında, bilgisayar karşısında uzun saatler geçiriyor; spor yapmıyorsanız ya da genetik olarak kaslarınız zayıfsa “Boyun Fıtığı” için risk grubundasınız demektir. Peki ama boyun fıtığının belirtileri nelerdir? Kimler boyun fıtığı olur? Fıtık için hangi doktora gidilmeli? İşte detaylar...

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:08
Boyun fıtığının belirtileri neler? Boyun fıtığı hangi bölüm bakıyor?

Masa başında, bilgisayar karşısında uzun saatler geçiriyor; spor yapmıyorsanız ya da genetik olarak kaslarınız zayıfsa “Boyun Fıtığı” için risk grubundasınız demektir. Peki ama boyun fıtığının belirtileri nelerdir? Kimler boyun fıtığı olur? Fıtık için hangi doktora gidilmeli? İşte detaylar...

Boyun fıtığının oluşması pek çok nedene bağlı olabilir.Bunun yanı sıra boyun, bele göre daha narin bir yapıda olduğundan, boyun erkenden deforme olmaya müsaittir. Dolayısıyla birçok kişi boyun fıtığından şikayetçi oluyor.

Uzun süre aynı modda kalmak ya da klimalı ortamlarda vakit geçirmek, fıtık oluşumunu tetikler. Bir de egzersiz yapmadan, durağan şekilde geçirilen günle birlikte, durum daha da ileri derecelere gidebilir.

Boyun  fıtığının belirtileri neler?

  • Tek taraflı, kola doğru yayılan bir ağrı,
  • Parmak uçlarına kadar yayılır ve uyuşma ile beraber seyreden ağrı.
  • Ağrı ile birlikte yayıldığı kolda kuvvet kaybı.
  • Ele alınan cisimleri düşürmek
  • Yürüme güçlüğü ve dengesizlik

Kimler boyun fıtığı olabilir?

  • Trafik kazası, travma geçirmek, şoförlük, bankacılık gibi mesleklerde çalışmak,
  • Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,
  • Boyun kaslarında zayıflık,
  • Yanlış duruş, psikolojik stres, yorgunluk
  • Uzun süreli bilgisayar kullanımı
  • Profesyonel olmayan masaj
  • Ev işleri, dikiş nakış, temizlik, perde asma, silme gibi aktiviteler boyun ağrılarını artıran faktörlerdir. Bu yüzden kadınlarda boyun ağrılarının görülme sıklığı daha fazladır.

Boyun fıtığı hangi bolum bakıyor?

Boyunda oluşan ağrı ya da yukarıda belirtilen herhangi bir semptom sonucunda ortopedi bölümüne başvurmalısınız.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:08
  1. Ağrı
  2. baş ve boyun ağrısına hangi bölüm bakar
  3. boyun ve omuz ağrısı için hangi bölüme gidilir
  4. boyun ve omuz ağrısı için hangi bölüme gidilirsırt ağrısı için hangi bölümden randevu alınır
  5. ense ağrılarına hangi bölüme gidilir
  6. boyun fıtığı nöroloji
  7. boyun omuz kol ağrısı nedenleri
  8. boyun fıtığı ameliyatı hangi doktor yapar
  9. Boyun Fıtığı
  10. boyun fıtığı nedir
  11. boyun fıtığı nedenleri nelerdir?
  12. kulunç ağrısı için hangi doktora gidilmeli
  13. ilerlemiş boyun fıtığı belirtileri nelerdir
  14. ileri derecede boyun fıtığı belirtileri
  15. boyun fıtığı ameliyatı
  16. Boyun fıtığı neden olur?
  17. Boyun fıtığı nasıl teşhis edilir? Boyun fıtığı belirtileri neler?
  18. boyun fıtığı tedavisi
  19. boyun fıtığına yakalanmamak için yapılması gerekenler
  20. boyun fıtığı sebepleri
  21. boyun fıtığının belirtileri
  22. boyun fıtığı belirtileri
  23. bel – boyun fıtığı
  24. Boyun kütletmesi boyun fıtığının habercisi mi?
  25. boyun fıtığı nasıl anlaşılır
  26. boyun fıtığı tedavi
  27. boyun fıtığı ağrısı nereye vurur
  28. boyun fıtığı egzersizleri

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