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Sağlık Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir? Boyun fıtığı nasıl anlaşılır?
Sağlık

Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir? Boyun fıtığı nasıl anlaşılır?

Ameliyat olmadan boyun fıtığı tedavi edilir mi? Boyun fıtığı, omurlar arasındaki disklerin zedelenmesi sonucunda ortaya çıkan ciddi bir rahatsızlıktır. Özellikle de masa başında çalışanların sıkça şikayet ettiği boyun ağrısı boyun fıtığı belirtisi olabilir mi? Boyun fıtığının belirtileri neler, boyun fıtığı nasıl geçer? Boyun fıtığına ne iyi gelir, boyun fıtığı nasıl anlaşılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:53:00 - 2020-10-20 17:04:51
Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir? Boyun fıtığı nasıl anlaşılır?

Yaş alma, ters hareket yapma veya uzun süre aynı pozisyonda durma sebepleri ile ortaya çıkan boyun fıtığı, eklem bölgelerinde ağrı, elektriklenme ve karıncalanma ile kendini belli eder. Bu rahatsızlığın teşhisi röntgen filmi, MR ve Bilgisayarlı Tomografi (CT) ile konur. Boyun fıtığı, egzersiz ve ilaç tedavisine sıklıkla cevap verirken, ciddi vakalarda cerrahi yöntem kullanılabilir.

Boyun fıtığı belirtileri neler? 

Boyun fıtığı belirtileri merak edilmekte. Boyun fıtığını belirtilerini şöyle sıralamak mümkündür: Boyun bölgesindeki şiddetli ağrı, fıtığın belirtisi olabilir. Üstelik bu ağrılar sadece boyun bölgesinde oluşmaz, baş kol ve hatta bacak kısılarında da görülebilir. 

Boyun fıtığı nasıl tedavi edilir?

Boyun fıtığı hastalığında her daim cerrahi tedavi yöntemi benimsenmez. Eğer boyun fıtığı ilk evresine ise ağrı kesici ilaç tedavisi ile tedaviye başlanılır. Ağrıların, kas spazmlarının ve sinir kökünde oluşan ödemlerin azalması amacıyla farklı ilaç tedavileri de uygulanmaktadır. İlaç tedavileri sonuç vermediği durumlarda cerrahi müdahale gereklidir. Boyun hareketlerini sınırlamak amacıyla boyunluk kullanımı da ağrının azalmasına yardımcı olur. Fıtığın ilerlemesini durdurmak için ortopedik boyun fıtığı yastık kullanımı da fayda sağlayabilir. Boyun fıtığı tedavisi için ilaçların yanında fizik tedavi yöntemi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Boyun fıtığı masajı, sağlık profesyonelleri tarafından önerilen diğer bir tedavi yöntemidir. 

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