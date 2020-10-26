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Dünya Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 02:12:00 -
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı İsrail ile anlaşması karşılığında teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını açıklaması ardından. Sudan hükümeti ABD'ye 335 milyon dolar ödemiş ve İsrail ile normalleşmeyi kabul etmişti.

Konuyla ilgili Sudan hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan halkının onurlu bir şekilde yaşamayı hak ettiğini belirterek, ABD'nin Sudan'ı terör listesinden çıkarmasının büyük bir gelişme olduğu ve ekonomik açıdan Sudan'a fayda sağlayacağı belirtildi.

Halkın onurlu bir yaşamı ve tam egemenliği hak ettiği belirtilen açıklamada, Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkartılmasının, uluslararası toplumdan uzak geçen 30 yıllık bir sayfayı kapatıp, özellikle ekonomik açıdan büyük fırsatların kapısını açtığı, en fakir ve borçlu ülkeleri muaf tutma girişimi kapsamında ülke ekonomisi için ağır bir yük olan, çoğu eski rejim döneminde ihmal edilen 60 milyardan fazla dış borçtan Sudan'ı muaf tutma sürecini başlatacağı belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan bir açıklamada Sudan'a 5 milyon dolar değerinde un yardımı yapılacağını açıklamıştı.

 

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