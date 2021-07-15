  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
DSÖ açıkladı: Aşısı yapılmayan çocuk sayısı 23 milyona çıktı
İstanbul Havalimanı’nda yolculara FETÖ'nün kanlı darbe girişimi anlatıldı
Beşiktaş'tan transfer! Kadrosuna kattı
Mesire alanında ağaca asılı halde ceset bulundu
Yaşam Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Bir boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?
Yaşam

Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Bir boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?

Kurban bayramına kısa bir süre kala kurban pazarlarında haraketlilik yaşanıyor. Kurbanlarını hala almamış olan vatandaşlar kurbanlık ile ilgili bilgileri araştırıyor. Kurban ibadetini yerine getirmek için alınacak kurbanlık hayvanların bazı özelliklere sahip olması gerekiyor. Peki, Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Bir boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-07-15 19:06:00 -
Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Bir boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık alımıyla ilgili merak edilen sorular da gün yüzüne çıkmaya başladı. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu sene de kurbanlıkların özelliklerini araştırıyor. Peki, Bir boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? 

Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir.

Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi, küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay