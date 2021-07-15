Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu? Bir boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık alımıyla ilgili merak edilen sorular da gün yüzüne çıkmaya başladı. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu sene de kurbanlıkların özelliklerini araştırıyor. Peki, Bir boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?

Boynuzu kırık hayvan kurbanlık olur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre kurbana engel olan ayıplar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır. Zararsız şekilde ve daha iyi gelişmesi maksadıyla boynuzlarını özel olarak yapılan ameliyelerle köreltmek, hayvanların kıymetini düşüren ayıplardan değildir.

Bu itibarla, doğuştan boynuzsuz hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz olduğu gibi, küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılan hayvanların kurban olarak kesilmesinde bir sakınca yoktur.