Boyner'in "Askıda İyilik" hareketi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Boyner mağazalarında veya boyner.com.tr'de 30 TL karşılığında satışa sunulan, alt-üst eşofman takımı ya da çanta-boya kalemi setinden oluşan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre şirket, okul yolunda çocukların yüzünü güldürecek her bir "Askıda İyilik" paketi için aynı oranda katkıda bulunurken, müşterileriyle el ele vererek iyilikleri çoğaltmayı hedefliyor.



Gerçekleştirdiği projelere müşterilerini de dahil ederek iyilikleri çoğaltan Boyner'in Askıda İyilik paketleri, okula dönüş alışverişinin halen devam ettiği bugünlerde yoğun ilgi görüyor.



Boyner, Askıda İyilik projesi ile mağazalarında ve boyner.com.tr'de ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iyilik paketlerini kar amacı gütmeden, iyiliğin yayılması için satışa sunuyor.

Boyner mağazalarından ya da internet mağazası boyner.com.tr'den yapılan alışverişlere kolayca eklenebilen 30 TL değerindeki iyilik paketleri ile ihtiyaç sahibi çocukların yüzü gülüyor.

Satın alınan her bir Askıda İyilik paketi için Boyner de aynı miktarda katkı yaparken, alt-üst eşofman takımı ve çanta-boya kalemi setinden oluşan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyor.



Bugüne kadar Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla 43 binden fazla iyilik paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Boyner, şimdi de müşterileriyle birlikte ihtiyaç sahibi çocukların okul yolunda yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.



Boyner’de ilkokuldan, lise ve üniversite öğrencisine kadar her yaştan öğrenciye hitap eden geniş bir koleksiyon bulunuyor.

Çantadan mataraya, ayakkabıdan tişört ve eşofmana kadar uzanan zengin seçenekli ürünler, mevcut indirimlere ek olarak aldıkça artan indirimlerle ailelerin ve öğrencilerin beğenisine sunuluyor.











