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Ekonomi Boyner’den "Şimdi al 2021’de 6 taksitle öde" kampanyası
Ekonomi

Boyner’den "Şimdi al 2021’de 6 taksitle öde" kampanyası

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:21:20 -
Boyner’den "Şimdi al 2021’de 6 taksitle öde" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Boyner’in "Şimdi al 2021’de 6 taksitle öde” kampanyası ile Boyner müşterileri mağazalardan ya da boyner.com.tr’den ekim ayının sonuna kadar yapacakları alışverişlerinin ödemesini 2021’de, 6 taksit fırsatından yararlanarak yapabilecek.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, sonbaharın kendini hissettirdiği ve yeni sezon alışverişlerinin başladığı bugünlerde Boyner’de, müşterileri hem şaşırtan hem de görülmemiş bir kampanya hayata geçirildi.

Söz konusu kampanya kapsamında, ekim ayının sonuna kadar Card Finans ve Maximum kartla yapılan alışverişlerin ödemesi 2021'e ertelenebiliyor. Tüketiciler ödemesini aylar sonrasına erteledikleri bu alışverişleri için 6 taksit imkanından da yararlanabiliyor. Ek olarak alışverişini mobil ödemeyle temassız yapan Hopililere 100’e varan paracık da hediye ediliyor. Kozmetik ve elektronik ürünler hariç diğer tüm kategorilerde geçerli olan kampanya ile Boyner müşterileri, yeni sezon ihtiyaçlarını bütçelerini zorlamadan karşılayabiliyor.


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