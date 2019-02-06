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Böyleydi, bu hale geldi

İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın yıkılmadan önceki görüntülerine ulaşıldı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
Böyleydi, bu hale geldi

İstanbul Kartal'da 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken ilk belirlemelere göre olayda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları çöken binada 12 ailenin yaşadığı belirtiliyor. Cevizli Mahallesi Muhtarı Memiş Dikilitaş, binada 24 dairenin olduğunu, bodrum katında da bir tekstil atölyesinin olduğunu söyledi. Atölyede ise 15-20 kişinin çalıştığını belirtti.

5 aracında enkaz altında kaldığı kaydedildi.

Binanın çökmeden önceki görüntüsü


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:19
  1. İstanbul
  2. bina çökmesi

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