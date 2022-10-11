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Aktüel Böylesini daha önce hiç görmediniz! Gelin ve damadın aklını alan şaka
Aktüel

Böylesini daha önce hiç görmediniz! Gelin ve damadın aklını alan şaka

Kuzeninin düğünü için Sakarya'da Trabzon'a giden bir genç, düğün pastasının içinden çıkarak gelin ve damada unutulmayacak bir şaka yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 14:55:00 -

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yusuf Kurt, kuzeni Mehmet Çolak’ın Trabzon Çarşıbaşı’ndaki düğünü için yola çıktı. Damadın kuzeni olan genç, düğünde maket pastanın içine gizlendi. Gelin ve damat en mutlu günlerinde kendileri için hazırlanan düğün pastasını yemeye hazırlanırken, genç bir anda maket pastanın içinden çıktı. Herkesi şaşırtan ve gelin ile damadın korkarak gülümsediği anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, gelin ve damadın maket pastayı kesmesi daha sonrasında Yusuf Kurt’un pastanın içinden çıkarak oynamaya başlaması yer alıyor.

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