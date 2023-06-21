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Spor Böylesine zor rastlanır! Galatasaraylılardan sıradışı kutlama
Spor

Böylesine zor rastlanır! Galatasaraylılardan sıradışı kutlama

Yeniakit Publisher
2023-06-21 16:44:00 -

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, Süper Lig şampiyonluğunu su altında yaptığı etkinlikle kutladı.

Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, Süper Lig şampiyonluğunu denizin altında kutladı. Dalış teknesiyle Dalyan Koyu'na açılan grup, Galatasaray formalarıyla deniz dibine dalarak, Türk Bayrağı ve "Biz Galatasaray Cumhuriyeti değil, Cumhuriyet'in Galatasaraylı çocuklarıyız" yazılı pankart açtı. Şampiyonluk kutlamalarının denizde ya da karada fark etmediği söyleyen taraftarlar, farklı bir anı yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

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