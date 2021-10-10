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Kadın - Aile

Böylesine lezzetli bir pilav denediniz mi?

Hazırlanışı kolay, lezzet dolu Duvaklı Pilav tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 19:07:00 - 2021-10-10 19:10:32
Böylesine lezzetli bir pilav denediniz mi?

Hazırlanışı kolay, lezzet dolu Duvaklı Pilav tarifi.

Malzemeler

  • 3 su bardağı sıcak su
  • 250 gr dana kıyma
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tane soğan
  • Yarım çay bardağı badem
  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 3 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

Yemeklik doğranmış soğanları bir tavada sıvı yağ ile pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine kıyma ekleyip suyu çekene kadar pişirin. Tuzu ve baharatları ekleyin. Maydanozu küçük doğranmış şekilde ekleyip karıştırın. Ocaktan alın. Servis edeceğiniz kaba dökün ve yayın. Tavada tereyağını kızdırın ve pirinci ekleyip üzerine kaynar su ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin. İsteğinize göre bademlerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

 

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