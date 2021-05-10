Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Gül için çalışan Ali Babacan, Erdoğan için bakın ne yapmış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP medyasının ana karargahı Halk TV'de katıldığı programda 2018 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini, Gül'ün aday olması için CHP, HDP ve İYİ Parti ile masaya oturduğunu itiraf etmesi tepkiyle karşılandı.

Ali Babacan, "2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim" iddiasında bulundu.

"Görünür değildim ama tam göbeğindeyim"

Ali Babacan; bir gazetecinin "Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. O tarihte sizde o çalışmalarının içindesiniz diye anlıyorum" şeklindeki hatırlatmasına "Tabi tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" ifadelerini kullandı.

Babacan Erdoğan için imza atmış

Sosyal medyada TT olan Babacan'ın itirafları sonrası dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

O dönemde AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdi.

AK Parti 316 imza ile ‘Erdoğan’ dedi

3 Mayıs 2018'de AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın AK Parti Grubu adına TBMM Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verdiği milletvekili listesinde Babacan'ın da ismi çıktı.

Basına kapalı bölümde; AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım ile Grup Başkanvekillerinin imzasıyla, AK Parti Grubu Genel Kurul Divan Başkanlığına sunulan, "Anayasa'nın 101'inci, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 8'inci maddeleri uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 316 AK Parti milletvekilinin imzasıyla aday gösterilmesini arz ve teklif ederiz." yazılı başvuru ele alındı.

Toplantıya katılan milletvekilleri, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı zarfa koyarak, kupalara attı.

Başbakan Yıldırım, Meclis'teki makamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti TBMM Grubu'nun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin alınan grup kararının örneğini, YSK'ya verilmek üzere imzaladı.

AK Parti grup kararı aldı

Yıldırım, daha sonra belgeyi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'a teslim etti.

Belgede, "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grubu olarak aday gösteriyoruz." ifadeleri yer alıyor.

YSK kararı gereğince, AK Parti TBMM Grubu'nun adaylığa ilişkin grup kararı alındığını bildiren belge, adayın nüfus cüzdanı ve onaylı diploma örneği, imzasını içeren yazılı muvafakatı, adli sicil ve arşiv kaydı, 6 fotoğraf ile elektronik ortamda hazırlanan fotoğrafı da ekte sunuldu.

Söz konusu dilekçede; "Anayasa'nın 101. ve Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 8. maddeleri uyarınca AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde ilişik listede imzaları bulunan milletvekillerimizce grubumuz tarafından aday gösterilmesi arz ve teklif ederiz" denildi.