Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Her soruya ayetle cevap verdi
Bir Kur’an okuma yarışmasına giren 11 yaşındaki kız, sorulan sorulara ayetlerle cevap verince jüri şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. İzleyenlerin defalarca izlediği video…
11 Yaşındaki hafız bir kız Kur’an- Kerim’den öyle ayetlerle cevap verdi ki o ayetler jürinin sorduğu tüm soruları cevaplandırdı. İşte milyonlarca kez izlenen o video…
Müslümanların gönlüne taht kuran 11 yaşındaki kız ayetlerle verdiği cevaplar ile jüri heyetini şaşırttı.