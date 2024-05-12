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Sosyal Medya Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Her soruya ayetle cevap verdi
Sosyal Medya

Böylesi ne duyuldu ne görüldü! Her soruya ayetle cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-05-12 10:53:00 -

Bir Kur’an okuma yarışmasına giren 11 yaşındaki kız, sorulan sorulara ayetlerle cevap verince jüri şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı. İzleyenlerin defalarca izlediği video…

11 Yaşındaki hafız bir kız Kur’an- Kerim’den öyle ayetlerle cevap verdi ki o ayetler jürinin sorduğu tüm soruları cevaplandırdı. İşte milyonlarca kez izlenen o video…

Müslümanların gönlüne taht kuran 11 yaşındaki kız ayetlerle verdiği cevaplar ile jüri heyetini şaşırttı.

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Yorumlar

cgç

Allah nesillerini çoğaltsin.

Orhan İnan

Mâşallah
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