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Aktüel Böylesi ilk kez oluyor! At suratlı kadın: Gözlerinize inanamayacaksınız... Son hali şoke etti
Aktüel

Böylesi ilk kez oluyor! At suratlı kadın: Gözlerinize inanamayacaksınız... Son hali şoke etti

Yeniakit Publisher
2024-05-06 20:54:00 - 2024-05-06 21:08:04
Böylesi ilk kez oluyor! At suratlı kadın: Gözlerinize inanamayacaksınız... Son hali şoke etti

Instagram'da gün geçmiyor ki bir çılgınlık daha yaşanmasın. Kendini ata benzetmeye çalışan bu mahlukat son görüntüleri ile ortaya çıktı, görenleri şok etti.

Instagram'da "hors...." kullanıcı adıyla tepki çeken kadın, at gibi görünmesiyle gündem oldu.. Stella adlı kadını görenler, şaştı kaldı.

Estetik çılgınlığı her geçen gün şoke ediyor.

Instagram'da 154 bin takipçisi bulunan 'hors.. ' isimli hesabından fotoğraflar paylaşan Stella isimli kadın görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.

At suratına sahip olmak için yüzlerce estetik operasyon geçirdiği iddia edilen kadın sosyal medyada gündem oldu.

At gibi kadın

Stella Staillion isimli DJ kadın, yeni yüzüyle sık sık paylaşım yapıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böylesi görülmedi! At suratlı kadın sosyal medyayı şoke etti...

Stella, Instagram hesabında oldukça ilgi görüyor ve takipçi sayısı artıyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise Stella'nın maske taktığını öne sürerken aynı zamanda psikolojik tedaviye ihtiyacı olduğunu da düşünüyor.

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