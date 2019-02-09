Böylesi hiç görülmedi! İsyanı Sarıgül başlattı, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si darmadağın oldu

CHP'nin aday listesinin açıklamasının hemen ardından parti içinde çıkan tartışmalar ve istifalar sonrası DSP'de büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

Partide kendisine görev verilmeyen ve açıklanan listeden rahatsız olan isimler bir bir DSP'ye katılarak adaylığını açıklamaya başladılar.

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'deki bu karışıklık sonrası DSP seçimlere doğru dikkat çekmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken attığı adımlar ve aldığı kararlar parti içerisinde oldukça büyük bir çatlağa neden oldu.

CHP'de geçtiğimiz günlerde 18 saatlik bir toplantı sonrası İstanbul ve İzmir adaylarının da yer aldığı 145 isim belirlenmiş ama açıklanan liste partide bardağı taşıran son damla olmuştu. Listedeki isimler parti içinde büyük bir depreme yol açarken diğer yandan ittifak ortağı İYİ Parti'deki bazı isimler tarafından da tepki görmüştü.

Şişli'den aday gösterilmeyince 'saygısızlıktır' deyip istifa etti

Mustafa Sarıgül ile başlayan akım sonrası birçok isim CHP'den istifa edip DSP'ye katılmaya başladı.

Sarıgül, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde yeniden Şişli'den aday olmak istediğini duyurmuştu. Sarıgül'ün ilanı sonrası kulislerde birçok iddia gündeme gelmişti. Bunlardan biri, CHP yönetiminin Sarıgül'ü Eyüpsultan ilçesinden aday göstermek istediğiydi.

​Söz konusu iddiaya dair herhangi bir yalanlama gelmemesi üzerine Sarıgül, geçen hafta partisinden istifa ettiğini açıkladı. "Bu en azından Şişlililere saygısızlıktır! Buna tepkisiz kalamazdım. Küçük kurnazlıklara teslim olamazdım" diyen Sarıgül, devamında şu ifadeleri kullanmıştı; "Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğim CHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına, yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nden üzülerek istifa ediyorum."

DSP'den Avcılar hamlesi

İstanbul'un yerel gazetelerinden Gazete Damga, bugün ''Aday olamayana DSP kucak açtı'' manşetiyle çıktı.

Gazetenin yazarlarından Mehmet Mert, köşesinde şunları kaydetti:

“Bülent Ecevit Demokratik Sol Parti'yi kurarken bunlar aklına gelmiş miydi bilinmez ama. Galiba; 31 Mart 2019 yerel seçimlerine damga vuracak siyasi parti DSP olacak gibi duruyor. Önce CHP'nin 2014 İstanbul adayı Mustafa Sarıgül Şişli'ye yine CHP'den aday olmak için talip olmasına rağmen beni oyalıyorlar diyerek CHP'den koptu eski partisi DSP'den adaylığını açıkladı. Sonra Gaziantep’ten CHP adayı olmak için yola çıkan ancak, CHP ile İyi Parti arasında gerçekleşen ittifak pazarlığından dolayı Gaziantep'te CHP'nin aday çıkartmayarak İyi Parti adayını destekleme kararından dolayı eski belediye başkanı Celal Doğan DSP adayı oldu. Şimdilerde ise Ankara’da eski Çankaya Belediye Başkanı Ali Haydar Yılmaz’ın DSP ile görüşme halinde olduğu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi aday olacağı öne sürülüyor.

Bölgemizde de DSP adayları ön plana çıkacak gibi. Silivri'de Selami Değirmenci'nin DSP adaylığı kesinleşmeye yakınken, DSP'nin Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca gibi CHP'nin elinde bulunan kalelerinde de güçlü adaylar çıkaracağı konuşuluyor. İşte bomba haber. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak da kesin adaylığı düşündüğünü, öncelikle bağımsız aday olmak istediğini ama DSP seçeneğini de değerlendireceğini kaydetti.''

'DSP seçeneğini düşünüp ben yine aday olacağım'

Handan Toprak’la konuştuğunu söyleyen Mehmet Mert, Toprak’ın kendisine ''Partimin verdiği karara saygı duyuyorum ancak Avcılar halkı saygı duymuyor. Belediye başkanlığı demek şehri emin demek. Yani emin olmadığınız kişiye şehri emanet etmezsiniz. CHP'de aday belirlenirken, Sivaslılara, göçmenlere, kadınlara sahip çıkılmadı. Avcılar halkı kendi adayını kendi belirler. Ben de gerek bağımsız gerek DSP seçeneğini de düşünerek aday olmayı düşünüyorum. Avcılar dayatma adaya gelmez. Yürüyen atın önü kesilmez ben adeta koşuyordum bunlar önümü kesmeye çalıştılar. Ben yine aday olacağım ve Avcılar'ı emin ellerde bırakacağım. Kimsenin kuşkusu olmasın...'' dediğini aktardı.

Silivri'de de DSP adayı

Mert, Silivri'de de bir CHP'linin DSP'ye geçtiğini yazdı:

''Bu arada Silivri CHP'nin güçlü aday adaylarından ve bu defa kesin aday olurum diye yola çıkan Selami Değirmenci ise bu karara karşılıksız kalmadı. Üç dönem Silivri belediye başkanlığını yapmış. Ardından 2004 yılında CHP aday yapmayınca Genç Parti adayı olmuş, ara vermeden siyaset yapmaya devam etmiş, CHP Silivri ilçe başkanlığı yapmış, CHP İstanbul milletvekili adaylığı yapmış, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde de aday adayı olmuş, bu seçimlerde de Silivri doğru yönetilmiyor diyerek yola çıkan Selami Değirmenci DSP'den Silivri belediye başkan adayı olmaya hazırlanıyor.''

Yakın zamanda CHP'den istifa eden isimler şu şekilde;

* CHP'nin en güçlü olduğu yerlerden biri olan Tekirdağ’da, mevcut belediye başkanı tekrar aday gösterilmediği için dün de Çorlu ilçe teşkilatı toplu şekilde istifa etti.

* Dün İzmir'den de istifa haberi geldi. Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan ve yönetim kurulu toptan istifa etti. Onlarla birlikte ilçe kadın ve gençlik teşkilatı da görevden çekildi.

* CHP'nin 17 sene CHP ilçe başkanlığı yapmış ve beş yıldır Adana Karataş Belediye Başkanlığı görevini yürüten Boğaçhan Ünal, CHP’den istifa ederek MHP'ye geçti.

* CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı geçen yıl, Mayıs ayından bu yana yürüttüğü görevinden istifa ettiğini belirten dilekçesini CHP İl Başkanlığı'na sundu.

* Aydın'ın Efeler ilçe örgütünden 19 kişi istifa etti. İstifa eden isimler adaylık sürecinde 'kayırmacılık' yapıldığını öne sürdü.

*CHP'de Adıyaman'a bağlı Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Hasan Karakaya, partisinin kendisini ''yok saydığını'' belirterek görevinden istifa edip, AK Parti’ye katıldı.

* CHP Kocaeli Kartepe Belediye Meclis Üyesi Temel Ofluoğlu, aday gösterilmeyince partisinden istifa eden isimler arasında yerini aldı.

* CHP'nin Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, belediye meclis üyeleri ile birlikte CHP'den istifa etti.

* CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Beraat Talayhan, 27. dönem Milletvekili adayı Abdulkerim Talayhan ve Nusaybin ilçe yönetimi ile Dargeçit ilçe örgütü CHP'den istifa etti.

* CHP Aydın Söke ilçe teşkilatında 62 kişi istifa ederken, aday belirleme sürecinde bu sayıya 35 kişi daha eklendi.

* CHP İstanbul Sancaktepe Teşkilatı da toplu şekilde istifa ettiklerini duyurdu.

* CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan PM’deki görevinden istifa etti.

* Menemen İlçe Teşkilatı CHP’den topluca istifa etti.

* İzmir Seferihisar Belediye Başkanı adaylığına başvurmadığı halde aday gösterilen Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. CHP İlçe Başkanı Koray Acaroğlu ise, ''Adaylık başvurusu bile olmayan, böyle bir düşüncesi hiç olmayan bir Meclis üyemiz hanımefendi durup dururken aday yapılmıştır. Bu, örgüte küfretmektir. Bu anlayışa karşı sessiz kalmam ya da böylesi bir yapının içinde olmam, hele oy vermem mümkün değildir. Oy bile vermekten imtina ettiğim bir yapıya üye olmam zaten anlamsızdır'' diyerek istifa etti.

* Bursa'nın Orhangazi ilçesinde CHP'nin yerel seçime İYİ Parti adayıyla girmeye karar vermesi üzerine, CHP'nin ilçe yönetimi istifa kararı adı.

* CHP İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki olarak istifa edip bu kararından son anda vazgeçmişti ancak İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın Parti Meclisi'nden istifası geri dönmedi.

Genel Sekreter Akif Hamzaçebi de partideki görevini bıraktı

Önceki gün Parti Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, bir yıl önce seçildiği görevinden istifa etti. Hamzaçebi ve ilçe teşkilatının Ercan Köymen'i istemesine rağmen, Kılıçdaroğlu’nun Ali Kılıç'ta ısrar etmesi bardağı taşıran damla olmuş ve partideki görevinden istifa etmişti.

Hamzaçebi'nin bir süredir yakın çevresine, yerel seçim sürecinde 'yok sayıldığını' ve 'dışlandığını' aktardığı ileri sürülüyor.

'CHP ölmüş bir parti ama Kılıçdaroğlu canlandırıyor'

CHP'den istifa eden bu kritik isimler partiye ciddi oy kaybettirecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı da bu konuya değinerek ''DSP ölmüş bir parti bitmiş bir parti ama Kılıçdaroğlu, DSP'yi bu aday tercihiyle canlandırıyor. CHP'de istemediği birtakım isimleri belediye başkanlarını yok etmeye çalışıyor. Onlarda istifa ediyorlar. Önümüzdeki günlerde DSP'den aday olacaklar. Pek çok yerde de DSP'li adaylar öne çıkacak ve bu adayların patlama yapacağını düşünüyorum. Sadece Şişli değil yani Bodrum, Marmaris... Buralarda zannediyorum Kılıçdaroğlu'nun attığı bu adımların DSP'ye giden oylar olarak döneceğini göreceğiz önümüzdeki dönemde.'' şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

CHP'de bu dönemin çok sancılı geçeceği, aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun hayli erken attığı işaret fişeğiyle belli olmuştu. Kocaoğlu'nun çıkışı, bir önceki kurultaydaMuharrem İnce için çalışan isimlerin tasfiye edileceğine dair kuşkuların dışa vurumu idi...