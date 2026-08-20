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Aktüel Böylesi görülmedi. Tavuk, civcivlere saldıran güvercini öldürdü
Aktüel

Böylesi görülmedi. Tavuk, civcivlere saldıran güvercini öldürdü

Yeniakit Publisher
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Böylesi görülmedi. Tavuk, civcivlere saldıran güvercini öldürdü

Yabani bir güvercin, anne tavuğun civcivlerine saldırdı. Durumu fark eden anne tavuk, yavrularını korumak için güvercine saldırarak gagasıyla peş peşe darbeler indirdi.

Muş'un Hasköy ilçesinde yavru civcivlere saldıran güvercin, anne tavuğun saldırısı sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Hasköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre yabani bir güvercin, anne tavuğun civcivlerine saldırdı. Durumu fark eden anne tavuk, yavrularını korumak için güvercine saldırarak gagasıyla peş peşe darbeler indirdi.

Anne tavuğun gagasıyla yaralanan güvercin telef olurken, yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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