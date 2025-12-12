Böylesi görülmedi Süper içici!

Adana’da uyuşturucu madde ticareti yapana şüpheli operasyonla yakalanırken evinde ve işyerinde 14 bin 182 adet sentetik ecza ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, "Uyuşturucuyu içmek için ucuza bulunca toplu satın aldım" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.Ö.’ün (45) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, şüphelinin evine ve işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 14 bin 182 adet sentetik ecza, 10 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen B.Ö.'nin ifadesinde "Uyuşturucu maddeleri içmek için aldım. Ucuza buluncu da toplu satın aldım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.