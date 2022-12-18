Böylesi daha önce görülmedi! Dursun Özbek'ten sürpriz hamle...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübe olan şahsi desteğini sürdürmeye devam ediyor. Nef Stadyumu'nda gerçekleşen Leo Residences projesinin lansmanında elini cebine atan Başkan Dursun Özbek, yaptığı hareketle üyeler tarafından ayakta alkışlandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın stadı Nef Stadyumu'nda gerçekleşen Leo Residences projesinin lansmanında alkış alan bir harekete imza attı. Mecidiyeköy'de bulunan otel projesini iptal ederek Leo isminde bir rezidans projesine başlayan Galatasaray, Nef Stadyumu'nda bu projenin lansmasınını gerçekleştirdi. Geceye katılan üyeler Başkan Dursun Özbek'in hareketiyle neye uğradığını şaşırdı.

Leo Residences'ta satışa çıkarılan 134 dairenin 130'u sarı kırmızılı üyeler tarafından lansman gecesinde anında satın alındı. Sona ise 4 adet daire kaldı. Tanesi 5.5 milyon TL'den 15 milyon TL bandına kadar değişen bu dairelerin boşta olduğunu gören Başkan Dursun Özbek, gecenin mutlu şekilde sonlanması için elini cebine attı ve sahneye çıkarak, "Kalan 4 daireyi de Galatasaray için ben alıyorum. Kulübümüze destek için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız" diyerek daireleri satın aldığını açıkladı. Başkan Özbek, aynı jesti Riva projesinde de yapmış ve kulübe destek olmak için Riva'dan villa satın almıştı.

Akşam'a göre; 134 dairenin satıldığı tarihi lansman gecesinden Galatasaray'ın kasasına 1 milyar TL'nin üzerinde para gireceği bildirildi. Ayrıca 55'e yakın yeni dairenin ilerleyen dönemde bitirilerek satışa çıkarılacağı da müjdelendi.