Böylesi belki de ilk kez oluyor! ‘Tükenme’ şarkısı iki ismi karşı karşıya getirdi

PKK/HDP sempatizanlığı ile bilinen Suavi, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu, ‘korsanlık’la suçladı.

Feyzioğlu’nu ‘korsanlık’ yapmakla suçladı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Instagram hesabından Suavi’ye ait ‘Tükenme’ şarkısını alıntılayarak bir video paylaştı. Sanatçı Suavi, sosyal medya hesabı Twitter’dan tepki göstererek ‘korsanlık’la suçladı.

“Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum”

Suavi, şunları söyledi:

"Sayın Metin Feyzioğlu. siz bir avukatsınız ve Türkiye Barolar Birliği seçimleri için kampanya şarkısı olarak “Tükenme” adlı eserimizi kullanmışsınız.., Bunu hangi hak, hukuk ve yetkiyle yaptığınızı merak ediyorum ve derhal sonlandırmanızı istiyorum. Çünkü bu korsanlıktır."

Feyzioğlu’ndan Suavi’ye ‘Sizi çok yanlış bilgilendirmişler’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’ndan ise yanıt gecikmedi. Feyzioğlu, “Sayın Suavi; Tükenme adlı eseriniz muhteşem. Yüreğinize sağlık. Ancak sizi çok yanlış bilgilendirmişler. Seçim şarkım yok ki sizin eseriniz seçim şarkım olsun. Instagram’da bir hikayede şarkınızı kullandım. Telifinizi ise instagram meslek birliğinize ödüyor. Sistem bu. Saygılarımla" dedi.