Böylesi ancak filmlerde olur: Tapulu arazim dedi, yolu trafiğe kapattı!
Antalya'nın Serik ilçesinde, yolun tapulu arazisindengeçtiği iddiasıyla açtığı davayı kazanan kişi, demir bariyerlerle yolu trafiğekapatıp üzerine 'Özel Mülktür' tabelası astı.05 Temmuz 2018 Perşembe 16:57
Antalya Serik ilçesi Orta Mahalle'deki Kızderesi Caddesi'nin tapulu arazisinden geçtiğini öne süren Mustafa Keskin'in açtığı dava lehine sonuçlandı.
Yolu ulaşıma kapattığı demir bariyerlerin üzerine bilirkişi raporunu da yapıştıran Keskin, alana "Özel Mülk Girilemez" tabelasını astı.
Bölgedeki esnaf, duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.
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