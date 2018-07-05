0553 313 94 23

Böylesi ancak filmlerde olur: Tapulu arazim dedi, yolu trafiğe kapattı!

Antalya'nın Serik ilçesinde, yolun tapulu arazisindengeçtiği iddiasıyla açtığı davayı kazanan kişi, demir bariyerlerle yolu trafiğekapatıp üzerine 'Özel Mülktür' tabelası astı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 16:57
Böylesi ancak filmlerde olur: Tapulu arazim dedi, yolu trafiğe kapattı!

Antalya Serik ilçesi Orta Mahalle'deki Kızderesi Caddesi'nin tapulu arazisinden geçtiğini öne süren Mustafa Keskin'in açtığı dava lehine sonuçlandı.

Yolu ulaşıma kapattığı demir bariyerlerin üzerine bilirkişi raporunu da yapıştıran Keskin, alana "Özel Mülk Girilemez" tabelasını astı.

Bölgedeki esnaf, duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 16:57
  1. Antalya
  2. Tapulu Arazi

YORUM YAZ

  • avcıavcı19 dk önce
    sayın akit gazetesi yetkilileri bu hususta çok mağdur vardır lütfen bu konuyu bi gündeme getirin araştırın lütfen
  • nuhnuh33 dk önce
    haklı
  • avcıavcı21 dk önce
    şehircilik bakanı mehmet özhaseki nin sayesinde çıkan kanun gereği belediyelerim zor durumda kalmaması için imarda yol yada yeşil alan gibi gözüken arsalar belediyeler tarafından ne istimlek ediliyolar nede takas ediliyolar vatandaşta mağdur oluyor.al almam sat satmam başka yer ver vermem nolacak ya bekle dur.hani vatandaşı mağdur etmiyecektiniz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD tehdit etmişti, İran'dan açıklama geldi
  1. ABD tehdit etmişti, İran'dan açıklama..
  2. Her gün 300 kişi sigaradan ölüyor
  3. Kanser hastalarının tedavileri artık..
  4. Liseli Helin davasında karar verildi
  5. PKK'lı teröristler baba ve oğlunu..
  6. Büyük facia! İki turist teknesi devrildi
  7. Ağzı dar cam şişeler nasıl temizlenir?
  8. PKK katliamında kahreden detay
  9. Kürt Yönetimi'nden PKK isyani!
  10. Böylesi ancak filmlerde olur: Tapulu..
  11. Sivas'ta yürek yakan görüntü
  12. Üsküdar'da dev operasyon! Sokak..
  13. CHP'li Yalova Belediye Başkanı..
  14. 'Trump tutturdu: O ülkeyi işgal..
  15. ULEB Avrupa Kupasındaki..
  16. Bu otopark tamamlanınca ilk ve tek..
  17. Galatasaray-Akhisarspor mücadelesi..
  18. Dolar OHAL açıklanınca düşmüştü.....
  19. Ekmeğe zam yapıldı mı? Zamla birlikte..
  20. İstanbul'da mezarlıkta korkunç olay!
'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
'Seçim gecesi sinkaflı küfreden, makam aracında hıçkıra hıçkıra...'
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Süleyman Soylu için kritik karar! Yeni kabinede kimler yer alacak?
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
İstanbul 3. havalimanının ismi ne olacak?
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...
Kimler bakan olacak? İşte adı geçen isimler...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
İyi Parti: Millet İttifakı sona erdi!
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş
Vatanda sordu Erdoğan cevapladı: Yavaş yavaş