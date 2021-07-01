Böyle yüzsüzlük görülmedi... "Tosuncuk"un avukatlarından pes dedirten talep

Çiftlik Bank kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında binlerce kişiden milyonlarca lira vurgun yaparak yurt dışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten ile aranan Aydın, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu'na giderek teslim oldu. Aydın'ın Brezilya devleti ile temasa geçirilerek kısa zamanda yurda getirilmesi bekleniyor.

"İade süreci başlayacak"

Dün akşam avukatları aracılığıyla bir video yayınlayan Tosuncuk, Türk yargısına teslim olacağını belirterek kendisinin de mağdur olduğunu söyledi. "Teslim olacak" haberinden kısa bir süre sonra avukatların verdiği bilgiye göre Mehmet Aydın, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde teslim oldu. Aydın'ın avukatları konsolosluk ile bağlantı kurduklarını ve Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye iade sürecinin başlatılacağını söyledi.

"Tutuklanmama garantisi"

Sabah'ta yer alan habere göre Aydın'ın avukatları Fatih Kuş ve Şehmus Uluç, ülkeye gelişinin 1-2 günden kısa sürebileceğini ifade etti. Avukatlar, adli makamlardan ilerleyen süreçte de tutuklanmama garantisi talep edebileceklerini söyledi. Aydın'ın gıyabında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

"Mağduriyetini anlatmak istiyor"

"Neden yıllar sonra teslim olma kararı aldığı" konusunda ise Aydın'ın artık mağduriyetini anlatmak adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

11'i tutuklu 7 sanık firari durumda

Çiftlik bank davasında 30 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma" suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.