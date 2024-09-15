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Gündem Böyle yöntem görülmedi! Peçeteye emdirilmiş 6 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Böyle yöntem görülmedi! Peçeteye emdirilmiş 6 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-15 17:15:00 -
Böyle yöntem görülmedi! Peçeteye emdirilmiş 6 milyon TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Akıllara durgunluk veren olay Tokat'ta yaşandı. Tokat'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda peçeteye emdirilmiş piyasa değeri 6 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. İl merkezinde yürütülen operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 6 milyon lira değerinde toplam 24.144 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai), 11 adet sentetik ecza hapı, 0,10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. S.A., E.N. ve N.A. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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