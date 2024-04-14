  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Ural’ın savaş yorumu gündemi salladı! “5-10 yıl sonra…”

Kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığındaki teröristler ex

İran üzerine düşen rolü yaptı! Şimdi sıra İsrail’de İran’a karşılık verecek mi?

Yürekleri hoplatan anlar! Cansız manken şakası kahkahaya boğdu

Hamas'tan İran'ın İsrail'e hava saldırısına ilk açıklama!

Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı

İsrail görüntüleri yayınladı İran sevinçle sokağa döküldü! Meğer hepsi yalanmış. Görüntüler 7 yıl önce ve Rusya’ya ait

İran’dan İsrail’e: Sizi vuracağız ama tam isabet olmayacak! Trump’ın o ifşaatı yeniden gündemde

Fenerbahçelileri şaşırtan görüntü! Alex'in heykeli ortadan kayboldu

İşte o anlar! İran vurdu Türkiye’den görüntülendi
Sağlık Böyle yapmayın diyerek uzmanlar uyardı: Kulaklarınıza bir şey sokmayın, temizlemeye çalışmayın
Sağlık

Böyle yapmayın diyerek uzmanlar uyardı: Kulaklarınıza bir şey sokmayın, temizlemeye çalışmayın

Yeniakit Publisher
2024-04-14 18:48:00 - 2024-04-14 18:48:30
Böyle yapmayın diyerek uzmanlar uyardı: Kulaklarınıza bir şey sokmayın, temizlemeye çalışmayın

İşitme sağlığı için sağlam bir kulak olması gerektiğini belirten uzmanlar, kulak sağlığı için en önemli şeyin kulakların silinmemesi, temizlenmemesi, kurulanmaması ve hatta kaşınmaması olduğunu söylüyor...Bu nedenle kulaklarınıza bir şey sokmayın, temizlemeye çalışmayın” diyen KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, kulak ve işitme sağlığını koruma konusunda bilgiler verdi.

Uzmanlar uyarıyor: Kulaklarınıza bir şey sokmayın, temizlemeye çalışmayın

İşitme sağlığı için sağlam bir kulak olması gerektiğini belirten uzmanlar, kulak sağlığı için en önemli şeyin kulakların silinmemesi, temizlenmemesi, kurulanmaması ve hatta kaşınmaması olduğunu söylüyor. “Kulak kiri aslında bir şey değildir, kulakta bulunan bir yağ dokusudur. Bu nedenle kulaklarınıza bir şey sokmayın, temizlemeye çalışmayın” diyen KBB Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, kulak ve işitme sağlığını koruma konusunda bilgiler verdi.

“İŞİTME SAĞLIĞI İÇİN SAĞLAM BİR KULAK OLMASI GEREKİYOR”

İşitme sağlığı için sağlam bir kulak olması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, “Sağlıklı kulak için sağlıklı bir beyin olması gereklidir. Bu nedenle her zaman dinlemeli, kulağınızın bakımını yapmalıyız. İşitmek, fonksiyonel bir iş değil, kendi kendinizi işitirsiniz ama bunu dinlemek gerekiyor. Bu aktif bir süreçtir, dinamik ve enerji harcanan. Beyin de bu süreci anlamak için çalışır” dedi.

KULAKLARA NELER YAPILMAMALI?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kulak sağlığı için en önemli şey; kulaklar silinmemeli, temizlenmemeli, kurulanmamalı, kaşınmamalı, karıştırılmamalı ve travmalardan korunmalı” diyen Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, kulak sağlığıyla ilgili şu önemli bilgileri verdi: “Kulak kiri aslında bir şey değildir, kulakta bulunan bir yağ dokusudur. Bu nedenle kulaklarınıza bir şey sokmayın, temizlemeye çalışmayın. Kulak sağlığını tehdit eden asıl konu ise ototoksik ilaçlardır. Herhangi bir kulak problemi yaşayan kişilerin doktora gittiğinde ototoksik ilaçlardan uzak durmaları gerekmektedir.”

GÖZLÜK NE İSE, İŞİTME CİHAZI DA O…

Dr. Öğr. Üyesi K. Ali Rahimi, işitme problemi yaşayan kişilerin işitme cihazlarına ön yargılı olmamaları gerektiğine de işaret ederek, “Gözlük ne kadar önemliyse, işitme cihazları da o kadar önemlidir. Doktor önerisi varsa, kesinlikle kullanılmalı ve net bir işitme sağlanmalıdır. Çünkü gözler kapalıyken birçok tehlikeyi duymak mümkün olmayabilir ancak kulaklar hiçbir zaman kapanmazlar” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23