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Böyle vicdansızlık görülmedi! Engelli anne-çocuğa büyük şok

Fethiye ilçesinde zihinsel engelli oğlunu hastaneyegötürmek için Muğla'ya gitmek isteyen ve kendisi de engelli olan kadın, araç şoförünün kendisini azarladığını iddia ederek, minibüsten inip evine döndü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 15:41
Böyle vicdansızlık görülmedi! Engelli anne-çocuğa büyük şok

Engelli kadın, "Benim ayaklarımda platin var. 'Çocuğu kucağımda götüremem' dedim. Şoför de 'Herkes bedava biniyor. Siz de bedava biniyorsunuz. İyi alışmışsınız' dedi. Çoğu yolculuğumda bu gibi sorunları yaşıyorum" diye isyan etti.
Bir vatandaşın ihbarı üzerine Fethiye Otobüs Terminali'ne giden gazeteciler, Fethiye Seyahat Kooperatifi'ne ait Muğla Büyükşehir Belediyesi denetimindeki özel toplu taşıma aracından inen kadını çocuğuyla birlikte terminalden çıkarken buldu.
İsminin Zehra Korkmaz olduğunu söyleyen kadın, zihinsel engelli oğlunu Muğla'ya doktora götürmek üzere minibüse bindiğini ancak herkesin içinde şoförün azarlaması üzerine seyahatten vazgeçip araçtan indiğini anlattı.

''HERKESİN İÇİNDE BENİ AZARLAMAYA DEVAM ETTİ''

Araçta otururken şoförün kendisine "Çocuğunu kucağına alır mısın?" dediğini belirten Korkmaz, "Benim ayaklarımda platin var. 'Çocuğu kucağımda götüremem' dedim. Şoför de 'Herkes bedava biniyor. Siz de bedava biniyorsunuz. İyi alışmışsınız' dedi. Herkesin içinde beni azarlamaya devam etti. Ben de arabadan inmek zorunda kaldım. Çoğu yolculuğumda bu gibi sorunları yaşıyorum zaten." dedi.
Korkmaz, kendisinin de çocuğunun da engelli kartı olmasına rağmen oğlunu koltuğa oturtmadıklarını, devamlı kucağına vermeye çalıştıklarını ileri sürdü. Kimseden şikayetçi olmayan Korkmaz, doktor randevu saatini kaçırdığı için oğluyla birlikte yürüyerek evine döndü.

''ÇOK FAZLA SERBEST KART KULLANICISI VAR'' SAVUNMASI!

Bu sırada terminalde bulunan ve olayla ilgili açıklama yapmak isteyen Fethiye Seyahat Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Köroğlu, aracın şoförüne gereken yaptırımı uygulayacaklarını, şoför esnafın aşamadığı sorunlar nedeniyle bu gibi olayların yaşandığını öne sürdü.
Köroğlu, "Çok fazla serbest kart kullanıcısı var. Devlet serbest binişler için günlük 25 lira ödüyor. Her araç, günlük 7 ile 15 arasında serbest kart kullanıcısı taşıyor. Serbest kartın asgariye indirilmesi ve denetlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 15:41
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. engelli vatandaşlar

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