Böyle vicdansızlık görülmedi! Depremzedeleri bu şekilde dolandırdı

Depremlerde yıkılan evlerinin enkazından kurtarılarak Adana’ya getirilen yaralılar, çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olan Ercan B. (51) ise, devlet hastanesindeki afetzedelerin yanına gidip, özel hastanelerde tanıdığı doktorların olduğunu, kendilerini orada daha iyi şartlarda tedavi ettireceğini söyleyerek para talep etti.

Ercan B., depremzedelerin birinden 1000 lira, bir başkasından ise 200 lira ve cep telefonlarını aldı. Malatya ve Hatay’dan gelen iki afetzede, Ercan B.’nin yanlarından ayrılıp, kayıplara karışmasıyla dolandırıldıklarını anladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne giden depremzedelerin şikayeti üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelinin adresini belirleyen polis, yaptıkları baskında Ercan B.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Ercan B., hakkındaki suçlamaları kabul ederken, depremzedelerden aldığı para ve cep telefonları ise bulunamadı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.