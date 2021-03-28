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Gündem Böyle vicdansızlık görülmedi! ‘Burayı temizlemeden seni indirmeyiz’
Gündem

Böyle vicdansızlık görülmedi! ‘Burayı temizlemeden seni indirmeyiz’

İstanbul’dan Bartın’a Kamil Koç firması ile seyahat eden engelli kadın, çocuğu istifra edince muavin tepki göstererek ‘burayı temizlemeden seni indirmeyiz’ diyerek engelli kadına otobüsü temizletti.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 23:03:00 - 2021-03-28 23:04:28

Kamil Koç firmasına ait İstanbul’dan Bartın’a hareket eden otobüste yaşanan olayda, iddiaya göre, engelli bir kadın yolcunun çocuğu istifra etti.

Bu durumu otobüste görevli muavine söyleyen kadına ‘Burayı temizlemeden seni indirmeyiz’ denilerek otobüs hareket halindeyken temizlik yaptırıldı. Engelli kadının yaşadıkları ise bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, otobüsteki diğer yolcuların da tepkisine neden oldu.

Yaşanan olayla ilgili firma yetkilileri açıklama yapmaktan kaçındı.

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Yorumlar

erhak

İsmi KAMİL kaldı, zatı yahudi asıllı işadamına satıldı.Siyonist felsefe bi de KOÇ grubunun ismi müsammasıyla taçlanınca tam bi kepazelik ortaya çıkmış.KAMİL KOÇ YAHUDİ FİRMASIDIR.
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MÜRŞİD SAĞLIK

Protesto ediyorum.binmem artık Allah ın izniyle...edepsizlik diz boyu
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