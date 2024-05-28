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Yaşam

Böyle umursamazlık olmaz! Dönüp arkasına bile bakmadı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 16:07:00 -

Antalya'da bir sürücü park halindeki araca çarptı ardından da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Antalya’nın Serik ilçesinde gece yarısı park halindeki otomobillere aracıyla çarpan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. 4 aracın hasar gördüğü olay anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde gece 03.55 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen sürücü park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durmadan yoluna devam etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken sıralı halde yol kenarındaki otomobillere çarpan ve bir şey olmamış gibi yoluna devam edip gözden kaybolan otomobil kayıtlara girdi. Kaza sonrası 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, sabah kalktıklarında araçlarını hurda halinde bulan araç sahipleri emniyete giderek araçlara çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi odu.

Araç sahiplerinden Oğuz Ersöz, "Gece 03.55 sıralarında olmuş olay. O sıralarda olduğu için kimin çarptığı belli değil. Kameralara baktığımızda gördüğümüzde olayı gördük biz de. İnşallah tespit edilip yakalanırlar. Şahıs 4 araca vurup hiç durmadan yoluna devam ediyor. En çok da benim aracımda hasar var" şeklinde konuştu.

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