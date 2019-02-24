Böyle ümmet varken, bu dâvâ ölmez! İsrail’in 100 milyon dolarını reddetti

Terörist İsrail, şiddet ve zorbalıkla topraklarını işgal ettiği Filistinlilerin yanı sıra tapulu evlerini parayla ellerinden almaya çalıştığı Filistinlilerin onurlu duruşu ümmeti umutlandırıyor.

İşgal altındaki Batı Yaka’nın güneyindeki El Halil kentinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin mülklerine zarar vererek zorla satın almaya çalışıyor. Filistinliler, İsrail’in ve Yahudi yerleşimcilerin baskılarına rağmen bu mekanların manevi değerinin maddi değerinden çok daha yüksek olduğunu belirtip, milyonlarca dolarlık teklifleri geri çeviriyor. El Halil’de Yahudi yerleşimcilerin baskılarına uğrayan Filistinlilerden Abdurrauf el-Muhtesib, karısı ve çocuğunun geçimini sağlamak için ülkesinin geleneksel ürünlerini sattığı dükkanını baskılara rağmen kapatmıyor. İbrahim Camii çevresindeki Eski Şehir olarak bilinen El Halil’de yaşayan 61 yaşındaki Muhtesib, Yahudi yerleşimcilerin verdiği korkuya rağmen evini ve dükkanını elden çıkarmadı. Muhtesib’in toplam 700 metrekare olan ev ve dükkanı, Harem-i İbrahim Camii’ne komşu.

Muhtesib, Yahudi yerleşim derneklerinden evini ve dükkanını satması için teklifler aldığını ve kendisine 100 milyon dolara kadar teklif yapıldığını ancak bu teklifleri reddettiğini söyledi.

Satarsak dinimizi satmış oluruz

Toprağının normalde yaklaşık 1 milyon dolar ettiğini ancak, siyonistlerin kendisini bölgeden çıkarıp işgalini genişletmek için 100 milyon dolar önerdiğini belirten Muhtesib , “Burası bizim topraklarımız, dinimiz ve vatanımız, satarsak bunları dünya malı ile değiştirmiş oluruz. Para değil bizim için manevi değeri önemli. İsrail işgalinin yol açtığı zor ekonomik koşullara rağmen, para düşündüğümüz en son şey. Biz toprağımızı asla satmayacağız” diye konuştu.

Yahudi derneklerinin El Halil’de çok sayıda Filistinlinin mülkünü kontrol altında tutarak yerleşim alanına dönüştürmeyi istediklerini dile getiren Muhtesib, birçok kez saldırıya uğradıklarını ve İsrail polisinin bunları izlediğini belirtti.