0553 313 94 23

Böyle ümmet varken, bu dâvâ ölmez! İsrail’in 100 milyon dolarını reddetti

Siyonistlerin El Halil’deki ev ve dükkanına saldırılar düzenleyerek korkutmaya ve mülkünü satmaya zorladığı Abdurrauf el-Muhtesib,elindeki 700 metre toprak için teklif edilen 100 milyon doları “Filistin davası” için geri çevirdi.

24 Şubat 2019 Pazar 11:19
Böyle ümmet varken, bu dâvâ ölmez! İsrail’in 100 milyon dolarını reddetti

Terörist İsrail, şiddet ve zorbalıkla topraklarını işgal ettiği Filistinlilerin yanı sıra tapulu evlerini parayla ellerinden almaya çalıştığı Filistinlilerin onurlu duruşu ümmeti umutlandırıyor.

İşgal altındaki Batı Yaka’nın güneyindeki El Halil kentinde Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin mülklerine zarar vererek zorla satın almaya çalışıyor. Filistinliler, İsrail’in ve Yahudi yerleşimcilerin baskılarına rağmen bu mekanların manevi değerinin maddi değerinden çok daha yüksek olduğunu belirtip, milyonlarca dolarlık teklifleri geri çeviriyor. El Halil’de Yahudi yerleşimcilerin baskılarına uğrayan Filistinlilerden Abdurrauf el-Muhtesib, karısı ve çocuğunun geçimini sağlamak için ülkesinin geleneksel ürünlerini sattığı dükkanını baskılara rağmen kapatmıyor. İbrahim Camii çevresindeki Eski Şehir olarak bilinen El Halil’de yaşayan 61 yaşındaki Muhtesib, Yahudi yerleşimcilerin verdiği korkuya rağmen evini ve dükkanını elden çıkarmadı. Muhtesib’in toplam 700 metrekare olan ev ve dükkanı, Harem-i İbrahim Camii’ne komşu.

Muhtesib, Yahudi yerleşim derneklerinden evini ve dükkanını satması için teklifler aldığını ve kendisine 100 milyon dolara kadar teklif yapıldığını ancak bu teklifleri reddettiğini söyledi.

Satarsak dinimizi satmış oluruz

Toprağının normalde yaklaşık 1 milyon dolar ettiğini ancak, siyonistlerin kendisini bölgeden çıkarıp işgalini genişletmek için 100 milyon dolar önerdiğini belirten Muhtesib , “Burası bizim topraklarımız, dinimiz ve vatanımız, satarsak bunları dünya malı ile değiştirmiş oluruz. Para değil bizim için manevi değeri önemli. İsrail işgalinin yol açtığı zor ekonomik koşullara rağmen, para düşündüğümüz en son şey. Biz toprağımızı asla satmayacağız” diye konuştu.

Yahudi derneklerinin El Halil’de çok sayıda Filistinlinin mülkünü kontrol altında tutarak yerleşim alanına dönüştürmeyi istediklerini dile getiren Muhtesib, birçok kez saldırıya uğradıklarını ve İsrail polisinin bunları izlediğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:19
  1. Terörist İsrail
  2. Filistinliler
  3. Batı Yaka
  4. El Halil kenti
  5. Yahudi yerleşimciler
  6. Abdurrauf el-Muhtesib
  7. İbrahim Camii
  8. Eski Şehir
  9. Harem-i İbrahim Camii
  10. Yahudi yerleşim dernekleri
  11. siyonistler
  12. Yahudi derneklerin
  13. İsrail polisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Arbane", Diyarbakırlı kadınların elinde canlanıyor
    1. "Arbane", Diyarbakırlı kadınların..
    2. Yıldız Holding, "Senenin Yıldızları"nı..
    3. Sincan’da proje rüzgarı
    4. 77 yaşındaki Hamide nine ile eşeğinin..
    5. "1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyalini..
    6. Spor yatırımları Samsun'u "şampiyona..
    7. Hamsi Out, istavrit İn...
    8. Haftanın tarihine bakış
    9. Kepez’de kadınlara yönelik hem diyet,..
    10. Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor
    11. Su kanalında cesedi bulunan kişinin..
    12. Kızılsaray Mahallesi’ne oda tiyatrosu..
    13. Malatyaspor sakatlıkların nedeni..
    14. Günde 5 bin öğrenci kitap fuarına..
    15. Tütüncü: “Kepez’de kırılması zor bir..
    16. Hakkari’de Mehed Dağı kış tırmanışı..
    17. Güler: “Baharı 31 Mart’ta getireceğiz”
    18. "3-4 ay evimize gitmeden çözüm planı..
    19. Bir Umutta Sen Ol Yardım Derneğinden..
    20. "Mücadelemizi kupayla taçlandırmak..
    21. Malatya İdmanyurdu’ndan 3 transfer..
    22. "Türkiye'de kukla sanatı hak ettiği..
    23. Böyle ümmet varken, bu dâvâ ölmez!..
    24. FETÖ'nün TSK yapılanması..
    25. Tarihi kütüphanenin 28 yıllık müdavimi
    26. İstanbul'da hava trafiğine kar engeli
    27. Ürdün'deki Suriyeli mültecilerden..
    28. Milli sporcu "altın"a koşmak istiyor
    29. ABD'de Müslümanlara özel terapi merkezi
    30. Zeybekci: “İlk 3 ay eve gitmeden çözüm..
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi