Böyle sosyal demokrat ancak CHP’de olur! Özgür Karabat’a şantaj devam mı ediyor?

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu “Özgür Karabat’a şantaj devam mı ediyor?” başlıklı bugünkü köşe yazısında CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın en büyük zammın elektriğe geleceğine dair iddiasına değindi.

Karahasanoğlu, Karabat’ın gayri meşru ilişki yaşayıp kaset şantajına maruz kalmasını hatırlatarak söz konusu iddianın gerçekleşmeyeceğini belirterek “Ama Özgür Karabat’ın iddiasının yarısına yaklaşmayacağı iddiasındayım.. Daha altında kalırsa, o da AK Parti’nin fevkalade başarısı olacaktır” ifadelerini kullandı.

İşte o yazı;

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabından iddialarda bulunmuş..

Elektriğe % 100 zam geleceğini dillendirip, “Gecikilirse % 150 de olur” iddiasında bulunmuş..

Hani merak etmedim desem yalan olur..

% 100 zamdan mı yana?

Yoksa, % 150 zamdan mı?

Buyrun paylaşımlarını aktarayım, kararı siz verin:

“Devletin vatandaşını koruyacak gücü maalesef kalmamıştır. Enerji maliyetleri doğrudan yansıtılıyor. Ama en büyük zam elektriğe gelecek.”

Aslında Özgür Karabat’ın giriş cümlesi, dünya genelindeki enerji maliyetleri ile ilgili bir tespit..

“Türkiye’deki iktidar da, dünya genelindeki enerji maliyetlerini doğrudan yansıtıyor” iddiasında bulunuyor.

Yalan söylüyor ama.. Diğer yalanlarının yanında, bu solda sıfır kalır..

Benzinde maliyetler “Hemen, anında” diyebileceğimiz hızda vatandaşa yansıtılıyor.

Onun içindir ki, hafta başında petrolün varili 105 dolar ise, hafta ortasında 110 dolara çıktığında, hafta sonu bir bakıyorsunuz, akaryakıt fiyatları zamlanmış..

Nitekim uçkuruna sahip olamayan..

Uçkuruna sahip olamadığı için bir kadınla gayrımeşru birliktelik yaşayan.. O ilişki video kaydına alınıp kendisine şantaj yapıldığı için adliyeye koşan Özgür Karabat..

Aynı paylaşımları içinde şunu söylüyor:

“Benzine yılbaşından bu yana yapılan 18’inci zamla birlikte..”

Eeee? Benzine yılbaşından bu yana 18 defa zam gelmiş ise.. (...)