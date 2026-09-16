Böyle şirketler var! Burca göre işe alıyorlar

İstanbul’a yeni geldiği dönemde iş arayan Özge Sancak isimli bir kişi, burada tanıştığı arkadaşının çalıştığı iş yerinde personel arandığını öğrendiğini söyledi.

Pozisyonun kendi uzmanlık alanıyla ilgili olduğunu ifade eden Sancak, arkadaşının aracılığıyla CV’sini şirkete gönderdi.

Gerekçeyle şaşkına döndü

Kendi mesleğiyle ilgili bir pozisyon için yaptığı başvuruda duyduğu gerekçeyle şaşkına döndüğünü anlattı.

Sosyal medyada paylaştığı videoda yaşadıklarını aktaran Sancak, işverenin kendisini burcu nedeniyle değerlendirme dışı bıraktığını öne sürdü.