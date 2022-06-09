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Dünya Böyle şike görülmedi! 59 gol yediler
Dünya

Böyle şike görülmedi! 59 gol yediler

Güney Afrika 2. Ligi'nde tarihin en şikeli müsabakası oynandı. Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 yendi. Maçta atılan 59 golün 41'ini Mighty Birds takımı kendi kalesine attı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 17:46:00 -
Böyle şike görülmedi! 59 gol yediler

Güney Afrika'da oynan bir maçın senaryosu, gerçeklikten uzak yapısıyla şaşkınlık yarattı.

Güney Afrika’da oynanan bir futbol maçında inanılmaz anlar yaşanırken maçı izleyenler ve sonradan skoru öğrenenler tam anlamıyla şok oldu.

Bir üst lige yükselmek için mücadelesini sürdüren Matiyasi FC, Nsami Mighty Birds'ü 59-1 yenerken maça dair çok dikkat çekici bir nokta vardı.

Çünkü, Matiyasi’nin attığı 59 golün 41’i rakip takım oyuncularının ayağından geldi.

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