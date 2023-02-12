Böyle şeyler imkansız demeyin! Bu yöntemle kırışıklık giderildiğini ilk defa duyacaksınız! E vitamini deposu

Pahalı kozmetik ürünleri ve uzun bakım seanslarına muhtaç kalmadan, günde sadece 15 – 20 dakikanızı ayırarak cildinizi 10 yaş gençleştirebilir ve tüm kırışıklıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Evet, en geçmez sandıklarınızdan bile!

Vitamin deposu olan bazı doğal yağlar cildi onarıcı ve hücre yenileyici etkisiyle adeta gençlik aşılıyor. Bu doğal yağlar, cildi neme doyurarak pürüzsüz bir etki yaratıyor. Cilt bakımınızı önemsiyorsanız ve yaşlanma karşıtı bakım yöntemleri arıyorsanız doğal yağlara bir şans verebilirsiniz.

Bu mucize kırışık giderici yöntem için malzemeler:

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı badem yağı(zeytinyağı da olur)

Yarım yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı vazelin

Hazırlanışı

Vazelini buharda eritin ve diğer malzemeleri içine ekleyin. İyice karıştırın ve hazırladığınız karışımı buzdolabında saklayın. Bu karışım cildi nemlendirir ve kırışık gidermede oldukça etkilidir.

Tüm cilt tiplerine uygundur ve 7 gün içerisinde sonuçları almaya başlarsınız. Uygularken, ince bir tabaka halinde yüzünüze sürün ve kuruduktan sonra temizleyin.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı E vitamini deposudur. Cilde sürüldüğü andan itibaren cildi yumuşatır. Zeytinyağı ciddi bir nem kaynağıdır. Cildi derinlemesine nemlendirerek dış etkenlere karşı güçlü hale getirir. Kırışık görünümünü azaltmak ve cildin erken yaşlanmasını önlemek için düzenli olarak zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Birkaç damla zeytinyağını avucunuzda ısıtın. Cildinize masaj yaparak sürün.

Zeytinyağını nemlendirici kreminizin içerisine ekleyerek de cildinize uygulayabilirsiniz.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı, özellikle kuru cilt tipleri üzerinde çok etkilidir. Yoğun yapısı cildi adeta neme doyurur. Avokado yağı cildin pul pul dökülmesini ve tahriş olmasını engeller. Avokado yağı cilde doğal kolajen desteği sağlar. Cildinize dolgunluk kazandırır. Kırışıklıkları ve ince çizgileri yok eder.

Avokado yağınız temiz cildinize ince bir tabaka halinde her gün sürerseniz istediğiniz sonucu alabilirsiniz.

Ancak cildinizde akne, sivilce ya da siyah nokta gibi sorunlar varsa bu yağları kullanmadan önce doktorunuza danışın.

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağının içerisinde de aynı zeytinyağı gibi bol miktarda E vitamini bulunur. posta'ya göre: Tatlı badem yağı cildi besler ve onarır. Botoks etkisiyle cildi sıkılaştırır, sarkmaları engeller.

Gözleriniz altındaki koyu halkaları ve torbaları tedavi etmek ve yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırmak için badem yağını kullanmayı deneyebilirsiniz. Tatlı badem yağı düzenli kullanımda cilde kolajen desteği sağlar.

Badem yağını cildinize kullanırken yağı önce biraz ısıtın.

Daha sonra kırışıklıkların olduğu bölgeye masaj yaparak sürün.

Haftada 2 kez bu işlemi tekrarlayın.

LAVANTA YAĞI

Yağlı ve akneye meyilli bir cildiniz varsa lavanta yağı tam size göre. Özellikle sivilce ve akneleri kısa sürede kurutan lavanta yağı, yaşlanma karşıtı bakım olarak en sık kullanılan doğal yağlardan biridir.

Lavanta yağı ciltteki kırışıklıkları açar ve ince çizgilerin görünümünü azaltır.

En iyi sonucu elde etmek için 5 damla lavanta yağını 1 çay kaşığı Aloe Vera jeli ile karıştırın ve yüzünüzü her gün masaj yapın.