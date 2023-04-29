Böyle savrulma görülmedi! Mansur’dan Demirtaş güzellemesi

Terör örgütünün sözde yöneticilerinin sık sık destek açıklamasında bulunduğu Kılıçdaroğlu, HDP ile bazı konularda ortak hareket edeceklerini söyleyerek HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın bu desteğine karşılık vermişti.

HDP, KANDİL'İN TALİMATIYLA KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEK

Kandil, bu gelişmelerle mutluluk olurken bugün Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklama bu desteğin sadece gönüllerde değil seçim sandığında da olacağını gösterdi. İttifaktan yapılan açıklamada "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



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EŞ BAŞKANLAR DAHA YÜKEK SESLE KONUŞMAYA BAŞLADI

Bu açıklamanın ardından HDP'nin Eş Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan, seslerini daha yükseğe çıkararak bugün katıldıkları mitinglerde, "Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na" diyerek ittifak ortaklarına oy istedi.

MANSUR YAVAŞ DA YOLA GELDİ

Tüm bunlar olurken bu akşam Tv100'de Candaş Tolga Işık'ın programına katılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın HDP güzellemesi yapması dikkat çekti.

Yavaş,her fırsatta sırtını PKK'ya olan yakınlıklarını dile getiren HDP'li siyasetçileri görmezden gelerek "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." diye konuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I DA UNUTMADI

Mansur Yavaş, terör soruşturmalarından tutuklu olan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örnek gösterip, "Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm, 'PKK silah bırakmalıdır' diyor. Belki HDP bu şekilde Meclis'e girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek." ifadelerini kullandı.