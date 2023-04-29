  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan Temel Karamollaoğlu'na sordu: Camiyle neden uğraşıyorsunuz?

Akaryakıt fiyatları, indirimli güncel benzin ve mazot fiyatı: (Benzine) Akaryakıta bir indirim daha böyle geliyor!

"Kılıçdaroğlu bizimle aynı çizgide buluştu" diyen HDP'li Pervin Buldan: Oyumuzu Kılıçdaroğlu'na vereceğiz

2. müjde Cumhurbaşkanımızdan! Petrole kavuşacağımız günleri de göreceğiz diyerek duyurdu! Heyecanlandıran gelişme

Avrupa ülkesinde alçaklık! Oy vermeye giden Türk vatandaşlarını bu provokatif pankart karşıladı

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne tokat gibi sözler!

CHP ve İP'e istifa şoku!

Bakan Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Başkan gezmelerde

Erdoğan-Putin görüşmesinin kritik detayları: Perde arkası! Rusya'dan Türkiye'ye gelecek, Rebit Kart sistemi

Ermenistan'dan alçak saldırı! 3 Azerbaycanlı şehit oldu
Gündem Böyle savrulma görülmedi! Mansur’dan Demirtaş güzellemesi
Gündem

Böyle savrulma görülmedi! Mansur’dan Demirtaş güzellemesi

Yeniakit Publisher
2023-04-29 08:35:00 - 2023-04-29 08:36:34
Böyle savrulma görülmedi! Mansur’dan Demirtaş güzellemesi

Yedili masanın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasından sonra tüm tuşlara basmış hatta Kandil'e selam çakmayı dahi ihmal etmemişti. Candaş Tolga Işık'ın programına katılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın HDP güzellemesi yapması dikkat çekti. Yavaş, her fırsatta sırtını PKK'ya olan yakınlıklarını dile getiren HDP'li siyasetçileri görmezden gelerek "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." diye konuştu.

Terör örgütünün sözde yöneticilerinin sık sık destek açıklamasında bulunduğu Kılıçdaroğlu, HDP ile bazı konularda ortak hareket edeceklerini söyleyerek HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın bu desteğine karşılık vermişti.

 

 

HDP, KANDİL'İN TALİMATIYLA KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEK

Kandil, bu gelişmelerle mutluluk olurken bugün Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan yapılan açıklama bu desteğin sadece gönüllerde değil seçim sandığında da olacağını gösterdi. İttifaktan yapılan açıklamada  "Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

EŞ BAŞKANLAR DAHA YÜKEK SESLE KONUŞMAYA BAŞLADI

Bu açıklamanın ardından HDP'nin Eş Başkanları Mithat Sancar ile Pervin Buldan, seslerini daha yükseğe çıkararak bugün katıldıkları mitinglerde, "Bir oy HDP bir oy Kılıçdaroğlu'na" diyerek ittifak ortaklarına oy istedi.

 

MANSUR YAVAŞ DA YOLA GELDİ

Tüm bunlar olurken bu akşam Tv100'de Candaş Tolga Işık'ın programına katılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın HDP güzellemesi yapması dikkat çekti.

Yavaş,her fırsatta sırtını PKK'ya olan yakınlıklarını dile getiren HDP'li siyasetçileri görmezden gelerek "HDP de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyordur, meşrudur." diye konuştu.

 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'I DA UNUTMADI

Mansur Yavaş, terör soruşturmalarından tutuklu olan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örnek gösterip, "Demirtaş'ın bir açıklamasını gördüm, 'PKK silah bırakmalıdır' diyor. Belki HDP bu şekilde Meclis'e girip PKK'ya yeter artık silah bırakın diyecek." ifadelerini kullandı.

Hüdapar'a ses bombalı saldırı! Mansur Yavaş detayı gündemi altüst edecek
Hüdapar'a ses bombalı saldırı! Mansur Yavaş detayı gündemi altüst edecek

Siyaset

Hüdapar'a ses bombalı saldırı! Mansur Yavaş detayı gündemi altüst edecek

Mansur Yavaş'a büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu
Mansur Yavaş'a büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

Siyaset

Mansur Yavaş'a büyük şok! İşte şimdi hapı yuttu

HÜDA PAR'a terörist diyen Mansur'a bak sen!
HÜDA PAR'a terörist diyen Mansur'a bak sen!

Siyaset

HÜDA PAR'a terörist diyen Mansur'a bak sen!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

alper

bunların hepsi tam bir  ülkeyi satmak için herkesin b.kunu yiçekler

Angara ili mukimi

HDP aşkına kapılmış Mansur Yav'aşk bence bari Ankara'dan gidip Kandil dağı tarafına taşınsın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23