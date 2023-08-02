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Ekonomi ‘Böyle saçmalık olmazdı’ Mert Başaran'dan yeni karara övgüler...
Ekonomi

‘Böyle saçmalık olmazdı’ Mert Başaran'dan yeni karara övgüler...

Yeniakit Publisher
2023-08-02 16:32:00 -
‘Böyle saçmalık olmazdı’ Mert Başaran'dan yeni karara övgüler...

Ekonomist Mert Başaran, BDDK'nın yurt dışında kredi kartı kullanmayı iptal etmesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksitlerine ilişkin yeni düzenlemeyi yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu.

Karara göre, bundan sonra havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt dışı harcamalarında taksitlendirme yapılmayacak.

BDDK'nın kararını yorumlayan ekonomist Mert Başaran, parası olmayıp kredi kartıyla harcama yapmanın yanlış olduğunu belirtti.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başaran, "Parası olmayıp selfie çekip konu komsuya 'Ay ben Fransa'da kuruhasan yiyorum, bu mekan şahane mutlak gidin' diyen ülkem vatandaşı için üzücü bir haber... Benim için ise gayet yerinde! Saçmalıktır zaten taksitle yemek" dedi.

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