Böyle rezil olursunuz işte: ‘Burası Türkiye değil’ diyen ABD'li Pelosi haklı çıktı

ABD'deki Başkanlık seçimleri öncesi Başkan Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, postayla oy kullanma sisteminin sıkıntılara yol açacağı gerekçesiyle "Olacaklara bakacağız" cevabını vererek bu günlere atıfta bulundu.

Nancy Pelosi'den skandal Türkiye açıklaması

Biden destekçisi Demokrat Nancy Pelosi, "Türkiye'de değilsiniz, Kuzey Kore'de değilsiniz. Rusya'da ve Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Sayın Başkan Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve burası bir demokrasi ülkesidir. Neden ABD Anayasası'na göre ettiğiniz yemine bağlı kalmaya çalışmıyorsunuz?" diyerek Trump'a cevap verdi.

ABD muz cumhuriyeti gibi oldu

ABD'deki başkanlık seçimleri sonrası resmi olmayan sonuçlara göre, Başkan Trump seçimi kaybederken, Demokrat aday Joe Biden seçimleri kazandı.

Seçimlerde şaibe olduğunu iddia eden Başkan Trump, sosyal mesafe hesabından oyların nasıl çalındığına ilişkin videoları paylaşırken aynı zamanda yasal süreç için de harekete geçti.

Demokrasi ile övünen ABD'deki gelişmeleri ise tüm dünya hayretle izliyor.