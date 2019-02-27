Böyle protesto edilmişti! İdamlar hala sürüyor

2014 yılında darbeci Sisi yönetiminin Mısır'da 528 kişinin idamına karar vermesi dünyanın birçok ülkesinde ve İstanbul Üsküdar'da protesto edilmişti. Üsküdar'da toplanan kalabalık 528 sayısına dikkat çekmek için protesto eylemine 17:28'de başlayarak 528 kişinin isimlerinin yazılı olduğu dövizlerine boyunlarına asıp rabia işareti yaptı.

Aradan 5 yıl geçti ama hiçbir şey değişmedi

2014 yılında alınan idam kararlarının ardından bugün itibariyle 5 yıl geçti. Fakat Mısır'ın darbeci rejiminde hiçbir şey değişmedi. Geçtiğimiz günlerde 9 kişi hayali suçlamalarla idam edilerek şehit edildi. Aradan geçen yıllara rağmen dünyanın demokrasi beşiği olduğunu iddia eden Batılı ülkeler, darbecilerin devam eden katliamlarına kör ve sağır kalmaya devam ediyor.