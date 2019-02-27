Böyle protesto edilmişti! İdamlar hala sürüyor
Geçtiğimiz yıllarda Mısır'ın darbeci yönetiminin aldığı idam kararları Üsküdar sahilinde böyle protesto edilmişti. Aradan geçen 5 yıla rağmen darbeci yönetim idamlarına durmak bilmeksizin devam ediyor. Mısır'da geçtiğimiz günlerde 9 genç daha hayali suçlamalarla idam edildi.27 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
2014 yılında darbeci Sisi yönetiminin Mısır'da 528 kişinin idamına karar vermesi dünyanın birçok ülkesinde ve İstanbul Üsküdar'da protesto edilmişti. Üsküdar'da toplanan kalabalık 528 sayısına dikkat çekmek için protesto eylemine 17:28'de başlayarak 528 kişinin isimlerinin yazılı olduğu dövizlerine boyunlarına asıp rabia işareti yaptı.
Aradan 5 yıl geçti ama hiçbir şey değişmedi
2014 yılında alınan idam kararlarının ardından bugün itibariyle 5 yıl geçti. Fakat Mısır'ın darbeci rejiminde hiçbir şey değişmedi. Geçtiğimiz günlerde 9 kişi hayali suçlamalarla idam edilerek şehit edildi. Aradan geçen yıllara rağmen dünyanın demokrasi beşiği olduğunu iddia eden Batılı ülkeler, darbecilerin devam eden katliamlarına kör ve sağır kalmaya devam ediyor.
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