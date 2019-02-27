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Böyle protesto edilmişti! İdamlar hala sürüyor

Geçtiğimiz yıllarda Mısır'ın darbeci yönetiminin aldığı idam kararları Üsküdar sahilinde böyle protesto edilmişti. Aradan geçen 5 yıla rağmen darbeci yönetim idamlarına durmak bilmeksizin devam ediyor. Mısır'da geçtiğimiz günlerde 9 genç daha hayali suçlamalarla idam edildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:28

2014 yılında darbeci Sisi yönetiminin Mısır'da 528 kişinin idamına karar vermesi dünyanın birçok ülkesinde ve İstanbul Üsküdar'da protesto edilmişti. Üsküdar'da toplanan kalabalık 528 sayısına dikkat çekmek için protesto eylemine 17:28'de başlayarak 528 kişinin isimlerinin yazılı olduğu dövizlerine boyunlarına asıp rabia işareti yaptı.

Aradan 5 yıl geçti ama hiçbir şey değişmedi

2014 yılında alınan idam kararlarının ardından bugün itibariyle 5 yıl geçti. Fakat Mısır'ın darbeci rejiminde hiçbir şey değişmedi. Geçtiğimiz günlerde 9 kişi hayali suçlamalarla idam edilerek şehit edildi. Aradan geçen yıllara rağmen dünyanın demokrasi beşiği olduğunu iddia eden Batılı ülkeler, darbecilerin devam eden katliamlarına kör ve sağır kalmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
  1. İstanbul
  2. üsküdar idam protestosu
  3. mısır idam

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah8 dk önce
    Koskoca Mısır sizi takacak değil ya. İstediğini asar istediğini keser. Siz kimsiniz ki?
  • Çaresi yok muÇaresi yok mu17 dk önce
    Sisi ve avanesine buğz edip beddua etmekten öte elden bir şey gelmemesi elem verici. Mısır ordusunda imanlı generallerin bir karşı darbeyle başlarındaki pisliği hal etmeleri çok mu zor?

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