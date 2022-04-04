  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Böyle pişkinlik görülmedi! CHP'li Özel Cumhurbaşkanı adayı sorusuna bakın nasıl cevap verdi...
Siyaset

Böyle pişkinlik görülmedi! CHP'li Özel Cumhurbaşkanı adayı sorusuna bakın nasıl cevap verdi...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz karşı tarafın adayını henüz duymadık. Resmi olarak AK Parti'den duymak isteriz." diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 03:48:00 -

 Yeniakit.com.tr 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TV 100 canlı yayınında konuştu.

CHP'li Özel, Pınar Işık Ardor'un, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna, pişkince cevap vererek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz karşı tarafın adayını henüz duymadık. Resmi olarak AK Parti'den duymak isteriz." diye cevap verdi.

Millet ittifakının adayı konusunda isim veremeyen Özel, "Bizim göstereceğimiz aday Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak." ifadeleri ile soruyu geçiştirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay