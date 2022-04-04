Böyle pişkinlik görülmedi! CHP'li Özel Cumhurbaşkanı adayı sorusuna bakın nasıl cevap verdi...
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz karşı tarafın adayını henüz duymadık. Resmi olarak AK Parti'den duymak isteriz." diyerek cevap verdi.
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TV 100 canlı yayınında konuştu.
CHP'li Özel, Pınar Işık Ardor'un, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna, pişkince cevap vererek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz karşı tarafın adayını henüz duymadık. Resmi olarak AK Parti'den duymak isteriz." diye cevap verdi.
Millet ittifakının adayı konusunda isim veremeyen Özel, "Bizim göstereceğimiz aday Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak." ifadeleri ile soruyu geçiştirdi.