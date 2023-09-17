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Gündem Böyle petrol hırsızlığı görülmedi! Düzeneği mühendisler farketti
Gündem

Böyle petrol hırsızlığı görülmedi! Düzeneği mühendisler farketti

Yeniakit Publisher
2023-09-17 09:21:00 -
Böyle petrol hırsızlığı görülmedi! Düzeneği mühendisler farketti

Diyarbakır’da arıtma tesisindeki basınç değişikliğini fark eden mühendislerin dikkatiyle tespit edilen ve özel vana düzeneğiyle gerçekleştirilen ham petrol hırsızlığının şüphelileri ‘Sondaj’ operasyonuyla yakalandı. Aralarında örgüt lideri Ö.A.’nın da bulunduğu 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Diyarbakır’da boru hatları ile getirilen petrolün toplandığı arıtma tesisinde mühendisler, basınç değişikliğini fark etti. Bunun üzerine yapılan araştırmada bazı noktalarda boruların delinerek özel vana aracılığıyla ham petrol çalındığı belirlendi. Durumun polise bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Tespit edilen 8 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı 'Sondaj' operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyon anları Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. Adreslerde yapılan aramalarda fiber tankların içerisine konulmuş yüklü miktarda ham petrol, çok sayıda silah ve para ele geçirildi. Suç örgütünün lideri Ö.A.’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü. 

Şüphelilerin fiber tankları ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede ve ev ile iş yerlerine ait alanlarda oluşturdukları depolama alanında sakladığı belirlendi. Şüphelilerin arıttıkları ham petrolü daha sonra sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ayrıca, petrol hırsızlığına yönelik daha önce yapılan çalışmada, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.(DHA)

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